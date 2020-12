Brandon Moreno: J’étais prêt pour la chance au titre à l’avance

Cela fait moins de trois semaines que Brandon Moreno a consolidé sa place dans le classement des poids mouches avec une victoire sur Brandon Royval. Samedi, il peut alors réaliser son rêve de titre contre Deiveson Figueiredo. Le Mexicain de 26 ans est heureux de sa chance au titre, même s’il ne s’attendait pas à ce que cela se produise si soudainement.

À l’origine, Moreno voulait se détendre et se défouler après sa victoire rapide sur Brandon Royval à l’UFC 255, mais les choses se sont déroulées différemment. « Nous avons été invités à dîner avec mon manager lorsque l’appel est venu de l’entremetteur de l’UFC Mick Maynard », a expliqué Moreno. «Je viens de prendre un hamburger de Shake Shack dans mon assiette. C’était fou. «

« C’était étrange. Après avoir obtenu la date, j’ai compté les jours et réalisé que ce n’était que trois semaines. Mais mon entraîneur m’a assuré que j’étais prêt. Je n’ai aucune blessure et c’est la chance de ma vie, je devrais en profiter et le faire. Je me sentais prêt pour une chance au titre avant même le combat de Royval, alors j’ai accepté. «

Moreno s’était déjà vu en route pour un combat pour le titre avant l’UFC 255 après avoir battu Jussier Formiga et Kai-Kara France et avait également l’air bien dans le match nul avec Askar Askarov. Au lieu de cela, Perez a obtenu le contrat après l’échec de Cody Garbrandt. Moreno pense que le rendez-vous rapide joue maintenant dans les cartes.

«Je pense que les avantages sont les miens. Je n’aime pas attendre longtemps et ce sera mon troisième combat cette année. Bien sûr, je dois reprendre du poids rapidement et qui sait si j’aurai des problèmes de santé à l’avenir, mais maintenant je m’en fiche. «

Après tout, Figueiredo doit également prendre du poids. Le Brésilien a raté une chance de titre contre Joseph Benavidez en février en se montrant trop difficile à peser. Désormais, cependant, le Brésilien semble invincible cette année. Il a essuyé le sol de l’Octogone à deux reprises avec Benavidez et a fermé le sac très tôt contre Alex Perez. Pas de problème pour Moreno, tout le monde peut être battu pour lui.

«Il a l’air fantastique, évidemment. Mais je pense que Perez a eu quelques bons coups avant de faire la soumission. Figueiredo est très bon et a immédiatement eu une prise ferme. Il avait l’air fort, mais ce n’est pas grave. J’ai travaillé dur pour cette opportunité. J’irai et n’aurai aucun respect pour ses capacités. Je le respecte en tant qu’athlète, mais dès qu’on le met en cage, je n’ai plus aucun respect pour ses compétences. Je veux tout lui prendre et l’avoir entre les mains. «

Le Mexicain ne se laisse pas déranger par les tentatives de trash du champion. Le Brésilien s’est senti personnellement attaqué par les déclarations précédentes de Moreno, mais le challenger ne sait même pas de quoi parle Figueiredo et soupçonne d’autres raisons.

«Je ne sais pas ce qui se passe avec Figueiredo. Il ment. Je comprends qu’il ne comprend pas l’anglais et qu’il a besoin de Wallid Ismail comme interprète. Et je ne connais pas bien Wallid, il a l’air d’être un bon gars, mais quand il traduit pour lui, il commence à parler beaucoup. Je pense que tout le monde sait que les mots de Wallid Figueiredo ajoutent quelque chose. Ce n’est pas personnel pour moi. Je pense qu’il essaie de vendre des billets et de trash talk pour le patron, mais il ment. C’est bon, ça ne m’est jamais personnel dans la cage. «

Mais Moreno ne peut pas cacher que le combat pour le titre n’est pas seulement sportif. Si ce n’est pas seulement pour lui, du moins pour ses fans mexicains.

«Les Mexicains sont tellement enthousiasmés par la lutte contre Figueiredo. En plus de Tony Ferguson contre Charles Oliveira, les Mexicains sont tout simplement heureux. Se battre pour le titre marquera l’histoire du Mexique. Cela montre aux gens que vous pouvez réussir dans ce sport. «

