Bradley Walsh s’apprête à prendre sa retraite en tant qu’hôte de The Chase

Walsh, qui est l’une des figures les plus appréciées de la télé britannique, est sur le point de mettre un terme à ses 40 ans de carrière dans le show-business, bien qu’il n’ait pas révélé exactement quand il s’arrêtera.

S’exprimant sur le podcast Sliding Doors, l’homme de 61 ans a déclaré: « Vous savez quoi, dans quelques années, je n’aurai plus rien à faire, je serai à la retraite et ce sera tout.

« On dirait que je suis sur votre écran tout le temps uniquement parce que je range tout dans une certaine période de l’année. Nous faisons 210 poursuites, 16 poursuites de célébrités, 16 battements de chasseurs. En fait, ce n’est que 86 jours d’enregistrement.

« Donc, sur 365 jours, vous imaginez que j’ai beaucoup de temps libre. Mais une fois que vous avez mis en place votre base de spectacles, cela vous permet ensuite de partir et de faire d’autres choses.

« Je n’ai pas de temps libre, j’ai des réunions, j’ai des apparitions personnelles que je dois faire et des trucs comme ça avec d’autres choses que j’ai en cours, donc c’est assez difficile de jongler avec. »

L’émission voit le couple voyager en roadtrip à travers un certain nombre de pays, se retrouvant dans diverses situations et grattant le long du chemin.

Il a déclaré: « The Chase me permet de faire les autres choses que je veux vraiment faire – pas que je n’aime pas faire The Chase.