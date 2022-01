Bradley Walsh « remplacé » pour l’épisode unique de The Chase

Puisque La chasse diffusé pour la première fois en 2009, il a été dirigé par Bradley Walsh.

Cependant, la bande dessinée très appréciée a été remplacée au cours du week-end par un épisode unique du jeu télévisé.

Comme c’était le week-end du Nouvel An, ITV a diffusé une édition spéciale bloopers de l’émission, avec des extraits hilarants de séries passées.

Mais le comédien Joe Pasquale a pris la place de Walsh cette fois-ci.

Et dans son propre style unique et effronté, le comique n’a pas pu résister à une fouille aux frais de l’hôte approprié dans son premier morceau.

Accueillant les téléspectateurs, Pasquale a déclaré: « Bonjour et bienvenue dans The Chase. Je suis Bradley Walsh, l’homme le plus chanceux de la télévision.

« Et encore une fois, je vais poser des questions que je peux à peine lire – et encore moins comprendre. »

Joe Pasquale a été chassé du plateau. Crédit : ITV

On pouvait alors entendre un Walsh apparemment contrarié criant «couper» et ordonnant à la sécurité d’entrer et d’expulser le joker.

Deux personnes, semble-t-il d’après le public, se sont rapidement précipitées sur le plateau, Pasquale l’enfilant.

Nous avons ensuite entendu Walsh, qui était assis dans la cabine du réalisateur alors qu’il regardait en arrière certains des bêtisiers les plus drôles de la série.

Il a dit: « Oui, c’est moi, le vrai Brad. Et je ne suis pas vraiment le réalisateur – ils ne me laissent m’asseoir sur la chaise que si je promets de ne rien toucher! »

Bradley Walsh présente le bêtisier spécial. Crédit : ITV

L’homme a eu un choc absolu.

Au cas où vous n’êtes pas familier avec le format, à la fin de l’émission, le chasseur doit attraper le concurrent en répondant à plus de questions que les concurrents n’en ont eu au préalable.

S’ils se trompent, les concurrents peuvent repousser le chasseur en répondant correctement à la question.

Et tandis que tout ce qui est inférieur à 20 semble souvent être une sélection facile au dernier tour, « The Beast » a eu du mal avec un score de seulement 11.

Cela signifiait que les deux candidats restants – Joseph et Dave – ont remporté le jackpot de 11 000 € à partager entre eux.

Mark Labbett a eu une performance choquante récemment. Crédit : ITV

Cependant, ils ont définitivement eu une part de chance car The Beast était bien en dessous de son meilleur.

Par la suite, il a qualifié la performance de «pire de tous les temps».

Pourtant, il a dit qu’il n’était pas si mauvais, car les questions étaient vraiment très difficiles et il ne connaissait pas les réponses.

Évidemment, toutes les questions sont faciles si vous connaissez les réponses.

« C’est la pire performance de tous les temps, et pourtant je n’ai pas si mal joué, car à l’exception de [a question about] bagatelle quand je me suis trompé sur les couches, je ne les connaissais tout simplement pas », a-t-il déclaré.

Bradley a confirmé: « Je pensais que c’était vraiment difficile. »