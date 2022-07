Bradley Walsh donne la moitié de la fortune de plusieurs millions de livres à son fils Barney

Le père et le fils partagent un lien étroit, que les fans ont pu voir par eux-mêmes lorsqu’ils ont joué dans ITV Bradley et son fils : briser papaet maintenant La chasse l’hôte a montré à quel point il faisait confiance à son fils en lui confiant les rênes de la moitié de sa fortune.

L’homme de 62 ans possède les sociétés Barnstormer Holdings Ltd et Wingit Productions Ltd, et a maintenant nommé Barney, 25 ans, au poste de directeur des deux.