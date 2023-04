Bradley Cooper rejoint enfin la tournée promotionnelle des Gardiens de la Galaxie Vol 3 et parle de l’histoire de Rocket

gardiens de la Galaxie les fans ont tous posé la même question au cours des deux dernières semaines – où est Bradley Cooper? Comme la tournée de presse pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a commencé, Cooper était visiblement absent, et bien que James Gunn ait déclaré à plusieurs reprises qu’il les rejoindrait à temps, ce n’est qu’à la première que Cooper a finalement fait une apparition et a partagé quelques détails sur sa dernière sortie en tant que Rocket Racoon. pour un temps au moins.





Les fans attendaient que Cooper rejoigne la promotion du dernier film Marvel de James Gunn dans un avenir prévisible, et il a rattrapé Entertainment Tonight sur le tapis rouge lors de la première du film. Au cours de l’interview, Cooper a révélé que, comme de nombreux membres de la distribution, il était devenu un peu émotif en regardant le film se réunir. Il a dit:

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« [James Gunn] m’en a parlé au départ aussi, qu’il avait ce genre de fin de partie pour Rocket, et que nous apprenions son origine. Vous ne savez jamais si cela va réellement se produire, puis bas et voici, nous arrivons à ce troisième script et je le lis, et je dis: « Oh mon Dieu, c’est exactement ce dont il a parlé. » C’était… émotionnel, c’est le bon mot. J’en ai regardé un extrait il y a quelque temps et j’ai beaucoup pleuré. Je veux dire, c’est assez hardcore. Little Rocket – il a traversé beaucoup de choses, mec. Il a traversé beaucoup de choses. »





Bradley Cooper rejoindra-t-il la DCU de James Gunn ?

Ateliers du 20ème siècle

Comme de nombreux acteurs des Gardiens, Bradley Cooper est plus qu’heureux d’envisager de travailler à nouveau pour James Gunn, et cela pourrait inclure un passage à l’univers DC si Gunn le souhaite. Interrogé sur ses possibles futures collaborations, Cooper a déclaré :

« Je vais partout où James me le dit. Je pense juste qu’il est incroyable. J’aime Pacificateur. J’adore cette série qu’il a faite. Je pensais que c’était incroyable, comme m’a époustouflé. Et je pense juste qu’il est… comme je l’ai dit, je suis juste content qu’il travaille, fasse des films et de la télévision.

Cooper n’est certainement pas le seul membre de l’équipe des Gardiens à suggérer qu’ils suivraient Gunn avec plaisir partout où il ira. Chris Pratt, Pom Klementieff et Dave Bautista ont tous réagi positivement lorsqu’on leur a demandé s’ils aimeraient faire partie des plans de Gunn chez DC Studios. Cette semaine, Karen Gillan a rejoint ce groupe, lorsqu’elle a exprimé son intérêt à jouer un méchant spécifique de Batman. Dit-elle:

« J’ai toujours pensé que Poison Ivy était vraiment amusant. Alors peut-être que quelque chose comme ça serait cool. Honnêtement, si James me demandait de jouer un extraterrestre assis à l’arrière-plan d’un plan et qui ne parle pas, je dirais oui [laughs]. Parce que travailler avec lui a été l’une des grandes joies de ma carrière jusqu’à présent. »

Il y aura de nombreuses opportunités pour Gillan et d’autres de potentiellement collaborer à nouveau avec James Gunn dans les années à venir alors que lui et Peter Safran élargissent leur liste DC et apportent plus de nouveaux personnages en jeu. Exactement qui cela pourrait être et quand ils arriveront, tout deviendra clair avec le temps.