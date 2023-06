Bradley Cooper et Will Arnett joueront dans « Is This Thing On? » Pour projecteur

Bradley Cooper et Arnett, qui se connaissent tous les deux depuis longtemps en dehors d’Hollywood, ont construit tout un curriculum vitae avec une abondance de réalisations d’acteur et de producteur, et maintenant ils sont prêts à se réunir sur un nouveau projet. Selon un rapport de Deadline, les deux développent et jouent dans un nouveau film Est-ce que cette chose est allumée ? de Searchlight Pictures, avec Cooper pour diriger également le long métrage.





Est-ce que cette chose est allumée ? est la dernière collaboration créative entre Will Arnett et Bradley Cooper, et comme il est très tôt dans le développement, il y a très peu de détails disponibles en termes d’intrigue ou de toute autre rumeur de casting. Alors que Cooper sera à la fois vedette et assis dans le fauteuil du réalisateur pour ce film, Arnett partage la vedette avec lui et co-écrit le scénario avec Mark Chappell (Voyez comment ils fonctionnent). Non seulement cela, ils coproduisent avec Kris Thykier, tandis que John Bishop est producteur exécutif. La production du film restera probablement au point mort en raison de la grève en cours de la WGA, bien qu’Arnett ait réussi à remettre une première ébauche du scénario avant le début du piquetage. Lui et Cooper en feront ce qu’ils peuvent en attendant, car Chappell ne pourra pas le faire avant la fin de la grève.

Sur quoi d’autre Bradley Cooper et Arnett ont-ils travaillé?

Will Arnett est depuis longtemps un incontournable du cinéma et de la télévision, devant et derrière la caméra. Son rôle d’évasion était dans la sitcom comique Développement arrêtéqu’il a repris de temps à autre depuis sa première en 2003 jusqu’en 2019. À partir de là, il a joué dans de nombreuses autres sitcoms populaires, de NBC’s 30 Rocher (2007), à Courir sauvage (2010), Debout toute la nuitt (2011), Les meuniers (2013), et a fait des apparitions dans les faux documentaires primés de NBC Parcs et loisirs et Le bureau. Plus récemment, il a été producteur exécutif de la comédie animée pour adultes Bojack Horseman de Netflix, ainsi que du meurtre-mystère comique Murderville. Il travaille également sur la prochaine adaptation en jeu vidéo de Peacock Metal tordudont la première aura lieu le 27 juillet.

Ironiquement, l’acteur et producteur primé Bradley Cooper a également fait sa grande percée dans la comédie. Son apparition dans Wedding Crashers (2005) et The Hangover (2009) a attiré l’attention des fans et des réalisateurs, et il a depuis prouvé qu’il était incroyablement capable de diversifier son talent, continuant à apparaître dans des rôles plus dramatiques comme le thriller d’action de science-fiction. Illimité (2011) qui l’a vu affronter Robert de Niro, et plus tard ils s’uniraient dans Livre de jeu Silver Linings (2011), qui lui a valu une nomination aux Oscars. Plus récemment, il a repris son rôle de Rocket dans Marvel’s Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, actuellement en salles. Tout en servant également de producteur sur la prochaine suite de DCU Joker : Foile à deuxil développe également un film aux côtés de Martin Scorcese, Todd Phillips et Steven Spielberg intitulé Maestroqui relatera la vie du compositeur et humanitaire Leonard Bernstein.