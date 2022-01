Bradley Cooper commencera le tournage et la réalisation de son nouveau film pour Netflix  »Maestro » en mai de cette année

Bradley Cooper Il vient de confirmer son prochain projet en tant que réalisateur. Dans le prolongement du film primé de 2018, »Une star est née »sa première réalisant un film, commencera à enregistrer »Prof » le nouveau film Netflix en mai de cette année.

Le film recevra une première à la fois dans les salles et sur la plateforme de streaming, et racontera la longue histoire d’amour entre Léonard Bernsteinchef d’orchestre et compositeur légendaire, et Félicia Montealegre, l’épouse de Bernstein qui était également une actrice de cinéma et de théâtre. Cooper, en plus de jouer dans le film avec Carey Mulliganen sera également le réalisateur.

À l’origine, Steven Spielberg allait être en charge de »Maestro », de la même manière avec Bradley Cooper jouant le rôle de Bernstein, mais après le succès de son film précédent, qui narre la romance entre une femme qui est une étoile montante et un homme avec sa carrière en déclin, l’intérêt de Cooper pour la réalisation de ce nouveau film s’est accru, ce qui l’a amené à conserver le poste de réalisateur.

En décidant de changer de réalisateur, Cooper a exprimé ce qu’il a dit à Spielberg : « ‘J’ai toujours eu l’impression que je pouvais jouer un réalisateur, mais puis-je regarder le matériel et voir si je peux l’écrire et le diriger ? Me laisserais-tu faire ça ? ‘ » . « Steven a beaucoup d’intérêts, s’il ne choisit qu’une seule chose, tout le reste sera en attente. Je pense qu’il savait que je n’allais pas faire ce film pendant un moment. Il a eu la gentillesse de me le confier, et c’est ce que je fais depuis quelques années. » Cela fait quatre ans et demi, et nous avons commencé le tournage en mai. »

Bradley Cooper semble plus que jamais intéressé à faire des films, et son succès avec « A Star Is Born » a conduit de nombreux initiés de l’industrie à faire confiance à son travail pour réaliser des films de qualité. Comme « Maestro » commencera à enregistrer en mai de cette année, il ne faudra pas longtemps avant que d’autres informations sur le film soient connues. La première devrait arriver dans les salles et sur Netflix en 2023.