Bradley Cooper: C’est sa nouvelle vie de célibataire

Bradley Cooper a parlé de sa nouvelle vie après avoir rompu avec le mannequin Irina Shayk. C’est ce qui lui arrive en tant que nouveau single.

La mannequin Irina Shayk, âgée de 34 ans, est de nouveau célibataire après avoir rompu avec Bradley Cooper après quatre ans ensemble. Cependant, l’ex-couple est toujours de bons amis et s’efforce de faire de son mieux pour leur fille Lea, âgée de deux ans.

C’est comme ça qu’il vit maintenant

Dans une interview avec Interview Magazine, Cooper a maintenant parlé de sa nouvelle vie sans sa femme: «Je suis avec ma fille, ma mère et mes deux chiens, et nous n’avons pas quitté la maison. Ma mère a 80 ans et elle a un sac de colostomie, donc je ne peux laisser personne entrer dans la maison. Et je ne peux pas quitter la maison parce que si elle est [Corona] comprend, c’est fini. “

Et l’Américain a poursuivi: «Nous vivons dans une petite maison de ville, heureusement il y a une cour arrière. Je dirige une école maternelle pour un seul homme. On se lève, on nage dans la baignoire. “

Après plusieurs apparitions conjointes, cependant, on soupçonne depuis longtemps que l’ex-couple pourrait se remettre ensemble. Et une source proche a récemment confirmé au magazine américain «OK! Magazine “:

«Ils disent qu’elle et Bradley sont de retour ensemble. Ils s’entendent mieux qu’avant et se sentent très connectés. Ils avaient parlé d’essayer à nouveau dans le passé. Il semble que le moment soit venu. “

Qu’est-ce qui se passe avec Jennifer Garner?

Non seulement Cooper est célibataire, mais l’actrice Jennifer Garner s’est récemment séparée. Maintenant, les deux ont été repérés ensemble.

Des images des acteurs visitant la plage ensemble sont apparues et les deux semblaient très familiers. Sont-ils simplement amis ou sont-ils plus?

Ils se connaissent depuis longtemps

Le fait que les deux soient vus ensemble n’a rien de spécial en soi. Ce ne sont pas que des collègues, ce sont aussi des amis. Tous deux se connaissent depuis le tournage de la série “Alias”, qui s’est déroulée de 2001 à 2006 à la télévision américaine.

Même dans ce cas, il y avait toujours beaucoup de rumeurs selon lesquelles il y avait plus qu’une simple amitié entre les deux. Mais ceux-ci ne se sont jamais réalisés – jusqu’à présent? Après tout, les deux sont désormais célibataires et libres l’un pour l’autre, pour ainsi dire – et pour plus qu’une simple amitié!

