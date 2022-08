Brad Pitt voit-il ses enfants ? À l’intérieur de sa relation avec ses enfants après le divorce d’Angelina Jolie

Récemment, les fans se sont interrogés sur l’état de la relation de Brad Pitt avec ses six enfants, Shiloh, 16 ans, Zahara, 17 ans, Vivienne, 14 ans, Maddox, 20 ans, Knox, 15 ans et Pax, 18 ans, qu’il partage avec son ex-femme. , Angelina Jolie.

Dans une interview avec People sur le tapis rouge du nouveau film de Pitt « Bullet Train », l’acteur a été interrogé sur ce qu’il ressentait après l’annonce de l’annonce de l’engagement de sa fille aînée au Spelman College.

« Ouais, c’est magnifique, » répondit Pitt, semblant étranglé. « Juste, vraiment magnifique. »

Cependant, les fans dans les commentaires de la vidéo ont souligné que d’après la réaction de Pitt, il semblait qu’il venait de découvrir la question de l’entretien.

« Il ne savait même pas qu’elle allait là-bas. Il avait l’air confus », a écrit un utilisateur. Un autre utilisateur a ajouté : « Ce n’est pas un regard confus, c’est un regard de regret qu’il n’ait pas pu être là avec elle et Angelina à l’orientation. »

Brad Pitt voit-il ses enfants ?

On dit que Pitt a une relation tendue avec plusieurs de ses enfants. Cependant, le père privé n’a jamais parlé publiquement de sa dynamique familiale après le divorce.

Après que Jolie a demandé le divorce de Pitt en 2016, invoquant des différences irréconciliables, et que le couple a été déclaré légalement célibataire trois ans plus tard, la bataille pour la garde entre l’ancien couple a semblé durer beaucoup plus longtemps.

Dans une interview en 2020, Jolie a déclaré à Vogue que le divorce était pour « le bien-être de ma famille ».

« C’était la bonne décision. Je continue à me concentrer sur leur guérison. Certains ont profité de mon silence, et les enfants voient des mensonges sur eux-mêmes dans les médias, mais je leur rappelle qu’ils connaissent leur propre vérité et leur propre esprit.

Brad Pitt et Angelina Jolie ont finalement obtenu la garde partagée.

En 2021, après que Pitt se soit initialement vu refuser la garde conjointe de ses enfants, un juge a statué en faveur de l’acteur, une décision dont Jolie aurait été mécontente.

Jolie avait précédemment plaidé pour obtenir la garde complète de leurs enfants encore mineurs.

Malgré la décision, la relation de Pitt avec ses enfants semble toujours tendue, en particulier avec ses enfants plus âgés.

Brad Pitt ne parlerait pas à ses fils aînés.

Une source a déclaré à US Weekly que Pitt n’avait pas de relation avec son fils aîné, Maddox, ajoutant que Pitt ne parlait pas non plus à son autre fils, Pax.

Pitt et Maddox ont eu une relation tendue depuis une prétendue altercation lors d’un vol en jet privé vers Los Angeles en 2016. Pitt a ensuite été innocenté de tout acte répréhensible.

Maddox a même témoigné contre son père lors de la bataille pour la garde entre ses parents.

« Maddox a déjà témoigné en tant que [an] adulte dans le conflit de garde en cours, et ce n’était pas très flatteur pour Brad », a révélé une source en 2021.

Même si la relation de Pitt avec ses enfants aînés est difficile, il voit toujours ses plus jeunes enfants.

Selon US Weekly, via Ok! magazine, Pitt aurait « ne veut pas être photographié. Alors les enfants le rencontrent à proximité, où ils ne seront pas vus par les gens. »

Une source a déclaré à People : « Brad dîne avec ses jeunes enfants quand ils sont tous à Los Angeles. Comme les enfants sont plus âgés maintenant, ils ont leur propre vie et leurs amis. Brad a toujours une assez bonne relation avec eux. »

