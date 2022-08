Brad Pitt revient au cinéma avec Bullet Train, une comédie douce mais divertissante

pas de spoilers

Train à grande vitesse est la nouvelle aventure de Brad Pitt et est sur le point de sortir dans des salles pleines d’action et de comédie. Mais à quel point est-il bon ? On vous dit !

©IMDBBrad Pitt dans Bullet Train

Le mois d’août démarre à plein régime grâce à images sony et la première de Train à grande vitesse. Ce film, comme son nom l’indique clairement, se déroule sur un train à grande vitesse et a quelques facteurs qui en font un délice à apprécier. Le premier? Au-dessus du transport sont combinés au moins cinq assassins, une vipère venimeuse, d’innombrables scènes d’action et un Brad Pitt dans sa meilleure version.

Train à grande vitesse C’est l’un de ces films qui combinent films d’action et comédie physique, capturant une histoire de mercenaires qui, avec un humour noir, essaient tous d’avoir le même objectif : sortir vivants du train à grande vitesse. Le film suit la vie d’un tueur à gages (Brad Pitt) qui après une pause d’introspection et de thérapie décide de reprendre le travail sous le nom de code de coccinelle.

Il n’aime pas les armes à feu et dans ce retour à son travail, où il n’a qu’à voler une mallette dans le train de Tokyo à Kyoto, il hésite à s’impliquer dans des combats meurtriers, mais il n’a d’autre choix que de le faire. Bien que, lorsqu’il s’agit de cela, il prononce des phrases d’entraide malgré le fait qu’il est au milieu d’une bagarre. A tel point qu’après une série de malchance durant son périple, il est convaincu qu’il a un devoir moral d’achever sereinement sa tâche. Cependant, l’apparition de voyous comme Limón, Mandarina, León et d’autres compliquent beaucoup ses souhaits.

Même ainsi, au-delà de son intrigue captivante, la réalité est que Train à grande vitesse dans la première heure de sa course de deux heures, il se transforme en une comédie plate et sans incident qui n’a pas une stature entièrement sauvage. A tel point que, là, c’est quand le meilleur moment de Brad Pitt. L’acteur, qui a plus d’une fois démontré sa polyvalence, a percé l’écran avec son pouvoir de star, qui n’avait jamais semblé aussi simple et naturel. À 58 ans, Pitt parvient à donner au film une touche spéciale en contrôlant la vitesse de l’histoire et en laissant briller à quel point il semble qu’il s’est amusé avec ce film.

Mais il ne s’agit pas seulement de excellent travail de brad pitt, mais aussi comment son apparence physique et le décor l’ont accompagné. Cela inclut bien sûr son chapeau de seau qu’il a porté tout au long du film. C’est pourquoi, grâce à lui et à l’ascension de son scénario vers la deuxième partie de l’histoire, Train à grande vitesse C’est l’un des films les plus agiles, imaginatifs et divertissants que j’ai rencontrés en 2022.

De même, le fait que son emplacement soit uniquement dans un train signifie que l’adrénaline, le suspense, la comédie et le divertissement ne sont pas perdus. Bien que oui, Train à grande vitesse il fait un voyage entre le passé et le présent des protagonistes avec des flashbacks, il n’abuse pas de cette formule et c’est ce qui le rend encore meilleur. Tour à tour, le film parvient à faire appel à l’imaginaire pour pouvoir exploiter pleinement les trois genres : la comédie, l’action et un peu de drame.

Train à grande vitesseSans aucun doute, c’est un film qui choisit fièrement le style plutôt que la production technique et c’est quelque chose qui fait la différence entre ce film et les autres sur les panneaux d’affichage. C’est pourquoi, à mon avis, Le retour de Brad Pitt sur grand écran est l’un des plus gros paris de Sony Pictures.

