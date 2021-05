Brad Pitt obtient la garde conjointe de ses enfants après une bataille de cinq ans avec Angelina Jolie

Brad Pitt a obtenu la garde conjointe de cinq de ses six enfants après une longue bataille avec l’ex-épouse Angelina Jolie.

Mais les médias locaux rapportent que les deux stars hollywoodiennes étaient enfermées dans une querelle amère sur l’opportunité de laisser Brad voir ses enfants plus régulièrement.

La décision affecte la façon dont Brad interagit avec les jumeaux Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 14 et 12 ans, Vivienne et Knox.

Leur aîné, Maddox, a 19 ans et n’est donc soumis à aucune décision légale en matière de garde.

Une source proche du dossier a déclaré à Yahoo: « [Brad] a toujours cherché l’opportunité de passer plus de temps avec ses enfants et a donné la priorité à leur bien-être. Le juge s’est prononcé en sa faveur et a considérablement modifié l’ordre coutumier pour augmenter considérablement son temps avec les enfants. «