Brad Pitt laissé derrière : Angelina Jolie serait en couple

Bien qu’il ait été l’un des couples les plus emblématiques d’Hollywood, Angelina Jolie et Brad Pitt ont décidé de mettre fin à leur mariage il y a cinq ans. Mais, au-delà du temps écoulé, leur divorce est toujours d’actualité et, en fait, il semble que, pour le moment, il n’aura pas de fin puisqu’ils ne peuvent s’entendre sur aucun des points légalement requis.

Cependant, malgré le fait que les deux acteurs soient déjà les protagonistes de l’un des divorces les plus coûteux de l’industrie cinématographique, tous deux ont déjà refait leur vie. D’une part, Pitt était lié à Andra Day, qui a récemment évoqué les rumeurs de romance, mais maintenant, la star de la nouvelle relation potins est Angelina Jolie.

Angelina Jolie et Brad Pitt se sont séparés. Photo : (Getty)



En plus d’être vue se rendant à l’appartement de son ex, Jonathan Lee Miller, elle était désormais vue aux côtés de The Weeknd. Sans aucun doute, c’est un couple qui n’a pas été vu venir, mais selon The Sun a rapporté, l’actrice et le chanteur se sont rencontrés au restaurant italien Giorgio Baldi situé à Santa Monica, en Californie, où ils ont été découverts par de nombreux participants.

« Le couple aurait passé des heures au restaurant, avant de partir séparément pour éviter d’éveiller les soupçons.», ont rapporté les médias. Apparemment, selon ce que différents amis proches des stars ont rapporté, ils auraient pu être réunis grâce à leur amour partagé pour l’Éthiopie. En réalité, la vérité de leur lien est inconnue, mais tout indique qu’il aurait commencé dans ce pays.

The Weeknd serait le nouveau partenaire d’Angelina. Photo : (Getty)



C’est parce que les parents de The Weeknd sont originaires d’Éthiopie, alors que Angelina Jolie Il a adopté sa fille de 16 ans Zahara Marley d’ici. Apparemment, leur intention de collaborer avec la pauvreté qui existe là-bas, était ce qui les unissait. Et, comme cela arrive toujours, les bonnes actions auraient ouvert les portes de l’amour.