Brad Pitt et Jennifer Aniston n’étaient pas le premier triangle amoureux d’Angelina Jolie

Brad Pitt et Angelina Jolie sont peut-être divorcés maintenant, mais il fut un temps où ils étaient considérés comme le couple le plus chaud d’Hollywood.

Jolie et Pitt se sont réunis au milieu d’un tourbillon de controverse, alors que Pitt venait de divorcer de sa femme, Jennifer Aniston. De nombreux fans pensaient que la romance de Pitt et Jolie avait commencé lorsque Pitt était encore marié à la copains étoile.

Cependant, aussi époustouflante que soit cette situation, ce n’était pas la première fois que Jolie était impliquée dans un triangle amoureux très médiatisé.

Les premiers romans d’Angelina Jolie

Angelina Jolie | Mike Marsland / WireImage

Angelina Jolie est la fille de l’acteur populaire Jon Voight. Enfant, Jolie est allée avec son père sur plusieurs plateaux de tournage et l’a rejoint à diverses récompenses, l’initiant très tôt au monde d’Hollywood.

Jolie a décidé de devenir actrice et au début des années 90, elle avait fait irruption dans l’industrie du divertissement avec des rôles dans des films comme Les pirates et Mojave Moon. À peu près à la même époque, la vie personnelle de Jolie a également décollé.

En 1995, Jolie a commencé une romance avec Jonny Lee Miller, avec qui elle avait travaillé Les pirates. Ils sont sortis ensemble pendant un court moment avant de se marier en mars 1996. Leur mariage éclair s’est finalement terminé par un divorce en 1999.

Pourtant, Jolie n’a pas été célibataire pendant longtemps – la même année que Jolie et Miller ont divorcé, elle a commencé une relation avec un autre poids lourd hollywoodien, qui est devenu célèbre pour son scénario indépendant. Lame d’élingue.

La romance d’Angelina Jolie et Billy Bob Thornton a fait sensation

CONNEXES: L’arbre de 18500 € de Brad Pitt n’était que l’un des nombreux cadeaux somptueux d’Angelina Jolie

Quand Angelina Jolie est sortie avec Billy Bob Thornton, les fans ont été choqués. Non seulement Billy Bob Thornton était bien plus âgé que Jolie, mais il entretenait une relation de haut niveau avec l’actrice Laura Dern. Certains rapports ont affirmé que Jolie et Thornton avaient commencé leur romance sur le tournage de leur film Pousser l’étain, même si Thornton était fiancé à Dern à l’époque.

À l’époque, selon Harper’s Bazaar, Dern affirmait avoir été prise au dépourvu par l’affaire Jolie-Thornton: «J’ai quitté notre domicile pour travailler sur un film, et pendant mon absence, mon petit ami s’est marié, et je n’ai jamais entendu de lui encore.

Jolie et Thornton se sont mariés en mai 2000. Leur romance était chaude et lourde, et ils sortaient fréquemment sur des tapis rouges portant beaucoup de cuir noir et même des flacons de sang l’un de l’autre. Dès que leur relation a commencé, les choses se sont étouffées entre les deux et en 2003, ils se sont séparés.

Le triangle amoureux controversé de Brad Pitt et Angelina Jolie

Deux ans après son divorce d’avec Billy Bob Thornton, Angelina Jolie a de nouveau fait la une des journaux lorsque des rapports ont fait surface la reliant à Brad Pitt, l’acteur de renom marié à Jennifer Aniston.

Jolie a nié avec véhémence les rumeurs de tricherie, affirmant que «être intime avec un homme marié, quand mon propre père trompait ma mère, n’est pas quelque chose que je pourrais pardonner. Je ne pourrais pas, je ne pourrais pas me regarder dans le miroir si je faisais cela.

Pourtant, après que Pitt et Aniston aient annoncé leur divorce, Jolie et Pitt se sont réunis publiquement, sortant ensemble seulement quelques mois après que Pitt ait annoncé sa séparation. Jolie et Pitt ont agrandi leur famille pour inclure six enfants – trois biologiques et trois adoptés. Ils se sont fiancés début 2012 et se sont mariés moins de deux ans plus tard.

Malheureusement, le mariage n’a pas pu sauver leur relation et en septembre 2016, Jolie a demandé le divorce.

Ces jours-ci, Jolie est célibataire – ou du moins, travaille dur pour garder les nouvelles de rencontres bien loin des projecteurs. L’actrice a même déclaré qu’elle ne se voyait plus jamais se marier. Restez à l’écoute de Showbiz 45Secondes.fr pour toutes les dernières nouvelles du divertissement!