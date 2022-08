Brad Pitt et Emily Ratajkowski sont-ils en couple ? Une source affirme que les deux ont été repérés à la date

Brad Pitt et Emily Ratajkowski ont déclenché des rumeurs de romance après qu’une source a affirmé que les deux stars avaient été repérées ensemble.

Pitt, 58 ans, et Ratajkowski, 31 ans, auraient été aperçus en train de déjeuner ensemble à Paris par un témoin oculaire. La spéculation n’a fait que s’intensifier après que les deux auraient ensuite été aperçus se tenant la main à New York.

Brad Pitt et Emily Ratajkowski sont-ils en couple ?

Selon une soumission aveugle publiée par le site de potins sur les célébrités Deux Moi, Pitt avait récemment été vu lors d’un dîner avec Ratajkowski.

La source a affirmé: « La rumeur veut que Brad Pitt ait une nouvelle femme dans sa vie. [Well] Il m’est arrivé de rencontrer récemment un sous-chef très chaud d’un restaurant parisien très chic et il m’a dit que Brad avait récemment dîné dans une salle privée avec le mannequin dont le divorce ne cesse de faire les gros titres. Il a dit qu’ils étaient là depuis des heures. »

Bien que la soumission ne nomme pas explicitement Ratajkowski, le mannequin a récemment fait la une des journaux après son divorce imminent avec son mari, Sebastian Bear-McClard.

Plus tard, sur l’histoire Instagram de Deux Moi, un utilisateur a posé des questions sur toute mise à jour concernant leur rumeur d’amour, le compte répondant: « Les gars, je pense vraiment que Brad Pitt et Emrata sortent ensemble » avant de partager une photo des deux se tenant la main au Pearl Oyster Bar a New York.

Malgré les spéculations, ni Ni Ratajkowski ni Pitt n’ont publiquement évoqué les rumeurs selon lesquelles les deux se fréquenteraient, bien que la nouvelle de la rumeur d’amour survienne après que l’actrice de « Gone Girl » ait apparemment confirmé qu’elle allait divorcer.

Ratajkowski, qui était mariée au producteur de films Sebastian Bear-McClard depuis 2018, avait d’abord déclenché des rumeurs selon lesquelles elle n’était plus avec McClard après avoir été vue sans son alliance en public.

Peu de temps après, une source a déclaré à Entertainment Tonight que le couple, qui partage le fils Sylvester Apollo, allait divorcer, tandis qu’une autre source a déclaré à Page Six que le couple se séparait parce que McClard était un « tricheur en série ».

Ratajkowski a apparemment confirmé la nouvelle après que des fans aux yeux d’aigle aient remarqué que le mannequin avait aimé une série de tweets discutant de son mariage.

De ses goûts sur Twitter, Ratajkowski avait aimé plusieurs commentaires suggérant que elle « fête » sa séparationet a même aimé un autre tweet qui a appelé McClard une « petite salope ».

Pendant ce temps, Pitt a fait la une des journaux récemment après que des dossiers scellés du FBI ont été révélés, révélant des détails choquants sur ce qui s’est passé lors du vol en avion de septembre 2016 qui a finalement conduit à son divorce avec Angelina Jolie.

Selon le rapport du FBI, Jolie a déclaré aux enquêteurs qu’il y avait une « tension » entre elle et Pitt ce jour-là, et que son comportement la faisait se sentir « comme une otage » dans l’avion.

À un moment donné, elle a dit qu’il semblait « qu’il allait attaquer » l’un de leurs enfants pour l’avoir traité de « connard » lors d’une dispute, et Jolie a admis avoir enroulé ses bras autour du cou de Pitt dans un style étranglé.

Une source a récemment déclaré à US Weekly que malgré le drame entre les deux ex, y compris leur différend sur le domaine viticole, Pitt veut toujours que Jolie soit « heureuse ».

« Il ne s’enracine pas contre elle, ni personnellement, ni professionnellement, ni romantiquement », a déclaré la source. « Si elle est heureuse, il est heureux. Brad aimait Angelina et il se soucie toujours d’elle.

