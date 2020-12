Brad Pitt et Don Cheadle se sont enfermés dans une maison hantée pendant le tournage de Ocean’s Twelve

En 2004, George Clooney s’est réuni avec le cinéaste Steven Soderbergh pour faire une suite à leur film à succès 2001 Heist. Ocean’s Eleven. Tout comme le premier film, Ocean’s Twelve a réuni une distribution d’ensemble étoilée qui comprenait Matt Damon, Brad Pitt et Don Cheadle. Dans une interview avec GQ, Clooney, un farceur bien connu, a révélé un tour qu’il a joué sur ses co-stars impliquant une « maison hantée ».

«Nous faisions des choses hystériques et idiotes, comme s’il y avait une maison – nous étions tous chez moi au lac de Côme – et il y avait une maison de l’autre côté du lac, vide. Et nous avons inventé à quel point c’était hanté . Et mon pote Giovanni, qui était italien, il fait semblant de lire cette histoire où ce type tuerait des gens et, vous savez, les jetterait dans le lac. Il a expliqué à tout le monde à quel point cette maison était dangereuse. Donc, à trois heures du matin le matin nous prenons une échelle et la mettons sur ce bateau ponton et Matt [Damon] et Don [Cheadle] et Brad [Pitt] et j’ai pris le bateau sur l’eau. Nous avons pris l’échelle et sommes montés dans la maison. La première chose que nous avons vue était comme une statue d’un serpent mangeant la tête d’une femme, vous êtes comme «aaaah». Nous sommes donc arrivés à la conclusion que nous donnerions 10 000 € à n’importe quel type qui pourrait passer la nuit dans la maison avec une bougie, vous avez six allumettes et une bouteille de vin. «

Tandis que George Clooney avait pris soin de faire du battage sur la fantaisie de la maison hantée, Don Cheadle et Brad Pitt n’ont pas été découragés, et ils ont tous deux accepté les conditions pour passer la nuit dans la maison. Ou du moins, ils l’avaient prévu au début. Comme Clooney continue à le révéler, les deux acteurs ont rapidement succombé aux effets de la maison sombre sur leurs esprits et ont mis fin au pari.

« Nous sommes partis Don Cheadle et Bard Pitt là-bas et Matt et moi sommes revenus. Nous sommes assis dans le bateau au milieu du lac. Nous devons voir la bougie passer à chaque fenêtre. Il passe par 2 ou 3 fenêtres et puis nous recevons un appel. Ils sont comme: ‘Putain, sortez-nous de cette maison!’ Nous sommes revenus et les avons sortis. Il y a donc eu beaucoup d’idiotie en cours de route. «

Les décors du Ocean’s Eleven les films et leurs suites mettant en vedette Clooney étaient souvent décrits comme des vacances de luxe que les acteurs et l’équipe devaient prendre ensemble. De toute évidence, d’après le récit de Clooney, lui et le reste des acteurs ont pleinement profité de leur côté ludique tout en réalisant les films.

Grâce au fait que la plupart des acteurs sur le plateau étaient amis, le casting de la Ocean’s Eleven la franchise partageait une chimie étincelante qui était clairement évidente à l’écran. Ces derniers temps, la franchise a été redémarrée avec un casting entièrement féminin. Mais comme ce film a fini par sous-performer, il y a encore de l’espoir pour un autre Ocean’s Eleven suite qui rassemble Clooney, Pitt et le reste du gang.

