Brad Pitt dit qu’il est dans la « dernière étape » de sa carrière

La superstar hollywoodienne et lauréate d’un Oscar, Brad Pitt, a taquiné sa retraite imminente, révélant qu’il pensait être dans la « dernière étape » de sa carrière d’acteur. Dans une nouvelle interview approfondie avec GQ, Pitt a révélé un aperçu de l’endroit où il se sent à ce stade de sa carrière, le décrivant comme son « dernier semestre » et déclarant qu’il travaille actuellement sur la façon dont il veut concevoir la dernière partie de son héritage.

«Je me considère sur ma dernière étape. Ce dernier semestre ou trimestre. Quelle sera cette section ? Et comment est-ce que je veux concevoir ça ? »

Pendant des décennies, Brad Pitt a été une véritable star de cinéma. L’A-lister a prouvé très tôt qu’il était bien plus qu’un simple visage ridiculement beau avec des performances comme Kalifornia, vraie romanceet Entretien avec le vampire. Bien que son étoile ait déjà atteint la stratosphère, Pitt a en quelque sorte grimpé encore plus haut grâce à des rôles emblématiques comme Sept, 12 singes, Fight Clubet Ocean’s Eleven.

FILM VIDÉO DU JOUR

Au cours des dernières années, Pitt a réussi à prouver une fois de plus son statut de star de cinéma, offrant des performances incroyablement puissantes et transformatrices dans L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, L’Étrange histoire de Benjamin Button, Brûler après avoir lu, Inglourious Basterds, Il était une fois à Hollywood, et plus. En effet, Pitt a joué dans tant de films primés, acclamés par la critique et livrés de manière experte dans tous les genres imaginables, que les énumérer tous reviendrait probablement à un nombre de mots inutile.

Alors que Pitt pense qu’il est sur sa dernière étape, plutôt que de laisser l’industrie entièrement derrière lui, l’acteur de 58 ans pourrait plutôt mettre tous ses efforts derrière la caméra. Pitt a déjà reçu un Academy Award, un Golden Globe, un Primetime Emmy Award, et plus encore, grâce à son travail de producteur sous sa société de production, Plan B Entertainment.





Brad Pitt a encore plusieurs projets à l’horizon avant de tirer sa révérence

Images Sony

Heureusement, Pitt a encore plusieurs projets majeurs à l’horizon avant de quitter l’industrie. Pitt sera la prochaine vedette du hit d’action Train à grande vitesse du réalisateur David Leitch. Basé sur le manga populaire « Maria Beetle » de Kotaro Isaka, Train à grande vitesse suit Brad Pitt en tant que tueur entraîné Ladybug, qui veut abandonner la vie violente et passer à autre chose. Bien sûr, comme c’est si souvent le cas avec ces choses, il est repris par son maître Maria Beetle pour un dernier travail ; récupérer une mallette dans un train à grande vitesse allant de Tokyo à Kyoto. Une fois à bord, Ladybug se rend compte qu’il n’est pas le seul tueur dans le train, se retrouvant face à face et balle contre balle avec une variété d’autres assassins, qui découvrent lentement que leurs objectifs sont tous liés.





Train à grande vitesse est prévu pour être publié aux États-Unis le 5 août 2022 par Sony Pictures Releasing. Après la sortie de ce qui sera certainement un succès dans un film d’action, Pitt jouera ensuite aux côtés de Margot Robbie et Tobey Maguire dans Babylone du réalisateur Damien Chazelle.