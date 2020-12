Brad Pitt a subtilement suggéré qu’il ne jouerait plus dans d’autres films Marvel

Brad Pitt est connu de nombreux fans comme une star des films d’action, des films dramatiques et des comédies. Pitt est même apparu dans un rôle de camée dans le film de bande dessinée extrêmement populaire Deadpool 2. Bien que certains fans réclament de voir Pitt dans l’univers cinématographique Marvel, l’acteur talentueux ne semble pas avoir envie de poursuivre sur cette voie – comme il l’a révélé dans une interview de juillet 2019.

Brad Pitt | Jeff Kravitz / FilmMagic

Brad Pitt est l’une des plus grandes stars d’Hollywood

Né en 1963, Pitt a décidé de poursuivre une carrière d’acteur pendant son séjour à l’Université du Missouri. Il a quitté l’université peu de temps avant d’obtenir son diplôme, déménageant à Los Angeles pour prendre des cours de théâtre et essayer de percer dans le cinéma. Il n’a pas fallu longtemps à Pitt pour faire sensation. Et dans les années 1991 Thelma et Louise, il a apprécié un rôle d’évasion en tant que vagabond de cow-boy chaud.

Entre le milieu et la fin des années 90, Pitt était connu dans le monde entier – autant pour ses relations avec Gwyneth Paltrow et Jennifer Aniston que pour sa carrière cinématographique. Pourtant, Pitt était déterminé à faire valoir son travail selon ses propres mérites. Et au fil des ans, il a toujours choisi des projets intéressants qui l’ont mis au défi en tant qu’acteur. De nos jours, il est toujours considéré comme l’une des plus grandes stars d’Hollywood.

Quel rôle Marvel a joué Brad Pitt?

CONNEXES: 7 acteurs de la liste A qui semblent les plus susceptibles de rejoindre le MCU après « Avengers: Endgame » … éventuellement

En 2018, Pitt a prouvé qu’il était toujours capable de surprendre ses fans en faisant une rapide apparition dans le film de super-héros. Deadpool 2. En tant que Vanisher, le camée de Pitt a fait beaucoup de manchettes. Dans les années depuis Deadpool 2 est sorti, il y a eu beaucoup de buzz à propos de Pitt qui pourrait jouer un autre rôle dans un film Marvel.

Certains rapports ont même suggéré que les dirigeants du studio Marvel lorgnaient Pitt pour un rôle de méchant dans le MCU. Les fans n’ont pas tardé à saisir cette possibilité, créant des fan art et discutant de l’idée que Pitt joue un rôle plus important dans le monde de la bande dessinée. Pourtant, Pitt a peut-être récemment laissé tomber un indice majeur selon lequel il n’a pas l’intention de travailler dans le MCU dans un proche avenir.

Brad Pitt apparaîtra-t-il dans un autre film Marvel?

Dans une interview accordée à MTV News en juillet 2019, Pitt a été interrogé sur son Deadpool 2 camée et s’il pourrait être persuadé de revenir pour toute entreprise future avec Marvel.

« Est-ce que c’est pour vous? » demanda le journaliste à Pitt. L’acteur, avec un lent hochement de tête, a admis qu’il avait «poussé aussi loin que je peux le prendre», faisant allusion à la possibilité qu’il n’a aucune envie de reprendre son rôle de Vanisher ou de revenir à Marvel dans une capacité différente.

Pitt a partagé que Ryan Reynolds, qui joue Deadpool, a eu l’idée du camée de Pitt dans Deadpool 2, suggérant qu’il aurait pu prendre le rôle uniquement à cause de son amitié avec Reynolds.

Il semble certainement que, pour l’instant, Pitt n’a pas l’intention d’apparaître dans un film de super-héros, que ce soit en tant que héros ou méchant. Pourtant, les fans feraient bien de garder un œil sur les gros titres, car l’acteur a montré qu’il aime faire des choix inattendus.