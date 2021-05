Brad Pitt a coulé Angelina Jolie

Il y a cinq ans, le monde connaissait la nouvelle la moins attendue: «brangelina» touchait à sa fin. Après un début de relation quelque peu controversé avec Jennifer Aniston impliquée, Brad Pitt et Angelina Jolie a décidé de mettre fin à leur amour après 12 ans passés ensemble à former une grande famille avec six enfants entre les deux.

Mais, aussi longtemps qu’il a été, il semble que le divorce de Brad Pitt et Jolie ne se terminera jamais. Au-delà des divisions en termes de propriété, le plus gros obstacle pour les acteurs a toujours été basé sur leurs héritiers, car ils doivent définir qui obtiendra la garde d’au moins cinq d’entre eux puisque Maddox est déjà majeur et que vous pouvez décider vous-même.

Brad Pitt et Angelina Jolie. Photo: (Getty)



À tel point qu’à l’heure actuelle, la bataille juridique entre les stars de M. et Mme Smith il est déjà devenu le plus cher de l’histoire d’Hollywood. Cependant, maintenant, on sait qu’ils ont franchi une autre étape dans ces affrontements et, cette fois, celui qui en est sorti victorieux pour la première fois était Pitt.

En mars, la protagoniste de Maléfique aurait présenté des papiers dans lesquels elle jugeait que son désormais ex-partenaire était violent avec elle et que, par conséquent, elle ne pouvait pas s’occuper des enfants. Avec ça, pour la première fois, Brad Pitt il a appris ce que signifiait un procès, bien que selon ce que le juge a décidé, il est assez capable de commander ses enfants.

Dorénavant, Brad et Angelina ont la garde partagée. Photo: (Getty)



C’est que, récemment, le juge John Ouderkirk (engagé par les acteurs pour donner son avis impartial), a tranché en faveur de l’ex de Jennifer Aniston. Apparemment, après des mois à écouter les témoignages rapprochés des deux célébrités, L’avocat n’a trouvé aucune preuve que Brad était incapable de s’occuper de ses enfants, donc, pour l’instant, la garde sera partagée.