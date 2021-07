Brad Paisley plaisante avec sa femme Kimberly n’est pas «toujours sûre» qu’elle l’aime après la quarantaine

Brad Paisley et sa femme, Kimberly Williams-Paisley, sont mariés depuis 2003, mais ils sont encore en train de se décider sur ce qu’ils pensent l’un de l’autre !

Du moins, c’était la blague que le chanteur country a faite lors d’une récente séance dominicale avec Willie Geist dimanche AUJOURD’HUI tout en réfléchissant à la vie pendant la pandémie.

« Je n’ai jamais passé un été en grande partie à la maison avec mes enfants, et quel bon moment dans leur vie de faire ça, à 11 et 13 ans, pour pouvoir aller passer ce temps », a déclaré Paisley, faisant référence à ses fils, Jasper et William, respectivement. « Alors cette partie était géniale. »

L’acteur Kimberly Williams-Paisley et le chanteur country Brad Paisley partagent deux fils ensemble. Kimberlywilliamspaisley/ Instagram

Willie a ensuite demandé si lui et Williams-Paisley « ont trouvé de nouvelles façons de profiter de la compagnie de l’autre » pendant la quarantaine, ce à quoi Paisley a répondu en riant: « Oui. Je l’aime vraiment. C’était quelque chose que je n’étais pas, vous savez, j’étais forcé de se confronter. Elle l’était aussi.

« J’aime penser que vous le saviez il y a longtemps », a plaisanté Willie.

« Je le savais », a répondu le triple lauréat d’un Grammy. « Je ne sais pas si elle est encore sûre, mais ça n’a pas d’importance.

« Non, c’est génial », a-t-il ajouté. « Nous avons passé un très bon moment. »

Le couple a célébré son 18e anniversaire de mariage en mars – avec des publications Instagram très différentes marquant l’occasion. Paisley a choisi de suivre la voie ironique, partageant une photo de sa femme en train de pleurer avec la légende : « Joyeux anniversaire @kimberlywilliamspaisley ! Des larmes de joie… n’est-ce pas ? »

La mère de deux enfants, d’autre part, a posté un joli selfie de couple, écrivant: « Je suis mariée à cet homme depuis 18 ans !! Je ne peux pas croire tout ce qui s’est passé et tout ce que nous avons fait pendant cette période. Merci pour cette aventure. Je t’aime @bradpaisley. »

Autre façon dont le musicien a occupé son temps en quarantaine : en écrivant son nouveau single, « City of Music ». Il n’était jamais dans la même pièce que ses co-scénaristes.

Pendant la pandémie, Paisley a également pu discuter avec les fans sur Zoom.

« Je sais quel pyjama portent mes fans », a-t-il ri à Willie. « Je sais quelles œuvres d’art ils préfèrent chez eux et quel genre d’animaux montés ils ont sur le mur. Et c’est génial. J’ai appris à les connaître mieux que je ne le pense jamais lors d’une rencontre. »

Avec une grande partie de la population adulte vaccinée, Paisley commence à reprendre une vie plus normale. Il se produit devant 200 000 à 300 000 personnes le 4 juillet dans le quartier des divertissements de Lower Broadway à Nashville.

« Je pense que lorsque vous enlevez quelque chose pendant un an et demi, vous pourriez en gros y aller, ils pourraient faire une production théâtrale communautaire locale de » Yankee Doodle Dandy « , et ils auraient 300 000 personnes là-dedans », a-t-il déclaré en riant. .

« Nous allions jouer l’année dernière. Je n’oublierai jamais en mars quand l’enfer s’est déchaîné, et ils nous ont tous retiré le tapis et ont dit: » Pas de tournées. Restons tous à la maison. » Et je me souviens avoir dit : « C’est super, dans quelques mois, (nous serons) de retour en juin. » Nous y sommes enfin. »

« C’est tellement incroyable d’avoir le miracle de maîtriser le virus d’une manière ou d’une autre dans ce pays et de pouvoir le faire en toute sécurité et de célébrer le fait que nous sommes capables de nous remettre ensemble », a-t-il ajouté.

