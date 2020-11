Boyz fait face à une réaction violente après avoir exhorté les lecteurs à écouter LGB Alliance

Boyz, un magazine pour hommes queer de Londres, en Angleterre, a suscité des réactions négatives pour son soutien à l’Alliance LGB. (Facebook Twitter)

Magazine gay britannique Boyz a fait face à des réactions négatives jeudi matin (26 novembre) après que le compte Twitter officiel de la publication a partagé plusieurs tweets de l’Alliance LGB, un groupe anti-trans à décibels élevés.

Le magazine, ainsi que son co-fondateur et rédacteur en chef, David Bridle, un «partisan du Parti conservateur et Spectateur lecteur »qui a opéré Boyz depuis 1991, a retweeté le groupe en novembre.

En amplifiant l’Alliance LGB à ses 24700 adeptes, les détracteurs se sont rapidement répandus dans les mentions de la publication – des centaines, allant de Drag Race UK reines aux principaux militants et groupes de défense, dénoncées Boyz, avec beaucoup de tweets catégoriques: « Dites non à la haine. »

La vague d’indignation a incité les propriétaires de clubs LGBT +, les promoteurs d’événements et les organisateurs de la fierté à se retirer Boyz – le magazine mensuel est principalement distribué dans la vie nocturne queer de Londres et met en lumière les événements et les événements des clubs.

Yikes wtf se passe ici @helloiamtopher @MotoThePup vous mesdames avez vu ça?!? !!! https://t.co/RbySOW2XmT – Sum Ting Wong #bIm (@IsSumTingWong) 26 novembre 2020

Voici @BoyzMagazine promouvoir l’Alliance LGB du groupe anti-LGBT + haineux. Étonnant d’après une publication gay.#SayNoToHate #LGBAllianceHateGroup https://t.co/vFqeqACCyg – David Paisley (@DavidPaisley) 26 novembre 2020

Fuck Boyz magazine. Baise ce groupe haineux. Fuck n’importe qui qui ne pense pas que les personnes trans appartiennent à notre communauté. Fuck ’em all. pic.twitter.com/JCDDzxViaf – James (@dontforgetjames) 26 novembre 2020

«Écoutez-les. Pourquoi? Ils disent la même merde toxique qu’ils disent depuis le début. Ils ont été entendus. Ils ont besoin de nous écouter. https://t.co/sMeR3wKOf1 – Olly Barter (@OllyBarter) 26 novembre 2020

Wow, absolument pas @BoyzMagazine !! https://t.co/RcrDEPI82e – Christopher D. Clegg (@chrisdclegg) 26 novembre 2020

Honnêtement, je ne suis pas choqué que Boyz essaie de défendre et de soutenir les opinions transphobes, je suis juste fatigué et déçu.

La communauté trans et la communauté LGBT + au sens large méritent et ont besoin de publications inclusives qui soulignent que notre force vient de la diversité. 🏳️‍⚧️ – Lawrence (@QueerGiraffes) 26 novembre 2020

Oh @boyzmagazine – ça fait longtemps que je n’ai pas eu de boeuf avec toi et je ne veux pas revenir à ces jours (vraiment pas) mais c’est une prise terrible. Je dois le dire. Il est indéniable que ce groupe attise l’hostilité envers les personnes trans et GNC. Ça ne va pas. https://t.co/UlArhp5f01 – Greg Owen (@ Greg0wen) 26 novembre 2020

C’est un exemple fantastique de la façon de détruire complètement votre marque en moins de 24 heures et de vous assurer qu’aucune organisation LGBTQ bien pensée ne travaillera à nouveau avec vous. 👇 https://t.co/5N37rMpD2m – Noël Steve #ThisTooShallPass (@Donnan_S) 26 novembre 2020

Boyz Magazine – un magazine gratuit pour les hommes homosexuels est sorti en battant l’Alliance LGB. Pour les hommes trans gay, évitez à tout prix. – Qu’est-ce que le trans!? (@WhatTheTrans) 26 novembre 2020

Boyz a répondu aux critiques sur Twitter en demandant à ses lecteurs de «ne faire aucune supposition» et «au moins d’entendre [the LGB Alliance] en dehors ».

Ce que nous disons, c’est de ne faire aucune hypothèse. Écoutez-vous les fondateurs de l’Alliance LGB, puis décidez-vous. Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord, mais écoutez-les au moins. @ALLIANCELGB https://t.co/9kKtWHxj9z – Boyz (@BoyzMagazine) 26 novembre 2020

Les événements du club LGBT + et la fierté à Londres se retirent Boyz alors que le magazine est plongé dans la polémique.

Les fondateurs de l’Alliance LGB ont défendu le fait de travailler avec la Fondation du patrimoine anti-LGBT + et anti-avortement, ainsi que de refuser de dénoncer ses partisans néonazis et homophobes, alors qu’il cherchait à se positionner comme un «groupe de défense des droits des LGB».

En effet, avec Boyz sortant en balançant pour un groupe qui est avec un marteau et des pinces creusant un fossé entre les personnes LGB et T, de nombreux annonceurs et collaborateurs ont été laissés pour compte.

Soirée club Push The Button de la Royal Vauxhall Tavern tweeté il « n’apparaîtra plus dans Boyz ou dépensez de l’argent avec eux tant que c’est leur attitude ~ très claire ~. »

Push The Button n’apparaîtra plus dans Boyz et ne dépensera plus d’argent avec eux alors que c’est leur attitude ~ très claire ~. Nous demanderons également @thervt retire le magasin pendant que Push The Button est en cours. Nous exhortons les autres espaces à faire de même. Nous ne tolérons pas la transphobie.

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ https://t.co/0Fo0TQ1pjv – Appuyez sur le bouton (@PushTheButton) 26 novembre 2020

Cela a ensuite été repris par le RVT lui-même, un fondement bien-aimé de la communauté LGBT + de la capitale, dans un communiqué qui a réitéré la condamnation de la transphobie par le point d’eau et a déclaré: «Pour être absolument clair, le RVT ne stockera plus Boyz.

Bonjour! Nous les avons bloqués il y a longtemps et ne traiterons avec personne qui les soutient. RVT est l’une des très rares salles LGBTQ + qui exprime à plusieurs reprises son soutien à nos frères et sœurs trans et NB. Notre manifeste renforce notre position et nous la maintenons. Pas de place pour la haine. pic.twitter.com/2WHfzPx2wc – Taverne Vauxhall (@thervt) 26 novembre 2020

Pour être tout à fait clair, le RVT ne stockera plus Boyz. – Taverne Vauxhall (@thervt) 26 novembre 2020

Alors que Pride In London s’est retiré de la même manière Boyz, «Ancien champion de la scène LGBT +», pour «faire connaître et défendre un groupe haineux transphobe», le groupe a écrit sur Twitter.

Nous sommes choqués et déçus de voir le magazine Boyz, ancien champion de la scène LGBT +, faire connaître et défendre un groupe haineux transphobe. Nous ne travaillerons plus avec eux. Il n’y a aucune place pour la transphobie dans notre société et nous devons l’appeler partout où nous la voyons. – Fierté à Londres (@PrideInLondon) 26 novembre 2020

Sur son propre compte Twitter, dont Bridle a spécifié dans sa biographie ses «opinions personnelles», il suit et est suivi par Malcolm Clark – un co-fondateur combatif et incendiaire de l’Alliance LGB qui a dit une fois que les clubs LGBT + dans les écoles ne devraient pas exister. à cause des «enseignants homosexuels prédateurs».

Et à travers un patchwork de tweets, il a également exprimé son soutien à JK Rowling, dont les opinions trans explosives sont considérées par les militants comme une «menace pour les personnes LGBT +», ainsi que par d’anciens Gardien la chroniqueuse Suzanne Moore, qui prétend avoir été «victime d’intimidation» de son travail en raison de ses opinions trans malgré sa démission de son plein gré.

Dans une déclaration à RoseActualités, Bridle a déclaré: «Vous n’êtes pas du tout d’accord, mais nous vous invitons à au moins entendre l’Alliance LGB.

«Il s’agit d’un webinaire spécifique destiné à notre lectorat d’hommes homosexuels», a-t-il déclaré, faisant référence à un séminaire en ligne que l’Alliance LGB organisera jeudi soir intitulé: «The Gay Spot – Les homosexuels se perdent-ils dans le débat sur l’identité de genre?»

«Le simple fait de mettre un terme au débat n’est pas la solution», a poursuivi Bridle.

«L’année prochaine, nous aurons publié Boyz depuis 30 ans et toute notre expérience nous dit que la censure de la discussion n’est pas le moyen de faire avancer les choses pour le bien de tous dans notre communauté.

«Nous disons simplement écoutons ce qu’ils ont à dire.»