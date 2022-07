Boxeur anglais qui a dormi à côté d’un cadavre et a dû se frayer un chemin hors de la prison thaïlandaise

Lorsque le boxeur anglais Billy Moore a été arrêté en Thaïlande et mis en prison, il a dormi à côté d’un cadavre lors de sa première nuit derrière les barreaux – une histoire qui a été racontée dans le 2017 Une prière avant l’aube.

Ayant grandi à Liverpool, à l’âge de 16 ans, Moore était tombé dans une vie de crime avec des délits liés au cambriolage et à la drogue qui l’ont vu purger sa première peine derrière les barreaux à l’âge de 17 ans.

Moore s’est rendu en Thaïlande en 2005 pour se refaire une vie en tant que boxeur et cascadeur tout en enseignant l’anglais, travaillant même comme double cascadeur de Sylvester Stallone sur Rambo IV pendant ce temps.

Cependant, se remettre au combat et reprendre le Muay Thai a conduit Moore à devenir accro au crystal meth et au ya ba, un mélange hautement addictif de méthamphétamine et de caféine.