Box Office: Black Adam fait ses débuts en force alors que la fin d’Halloween voit une chute massive

The Rock a connu son meilleur week-end d’ouverture national à ce jour avec la première de l’adaptation de la bande dessinée Adam noir. Un projet passionné pour Dwayne « The Rock » Johnson qui était en préparation depuis de nombreuses années, le film s’est ouvert avec 67 millions de dollars aux États-Unis et au Canada. Cela surpasse celui de Johnson Hobbs et Shaw qui a ouvert à 60,03 millions de dollars, ce qui était la meilleure carrière précédente pour le lutteur devenu acteur. Ces chiffres sont également en avance sur les projections initiales pour Adam noir qui étaient plus près de 60 millions de dollars.





Le succès financier de Adam noir vient également malgré les premières critiques donnant au film une note négative à Rotten Tomatoes. Contrairement à son score de 40% sur le Tomatomètre, cependant, Adam noir a été classé avec un score beaucoup plus élevé de 90% avec ses cotes d’audience. Ce n’est peut-être pas un succès critique, mais le film est un succès incroyable avec ses fortes ventes de billets et les éloges de la plupart des cinéphiles. The Rock n’a pas tardé à souligner le succès sur les réseaux sociaux.

FILM VIDÉO DU JOUR

« MERCI BEAUCOUP à vous tous d’avoir fait ADAM NOIR une victoire monumentale et historique ce week-end », a déclaré Johnson dans un post Instagram. « New Era. Public d’abord. PROFITEZ DU FILM AUJOURD’HUI !!! »

Dans un article séparé traitant du score d’audience élevé, Johnson a ajouté : « Ce SCORE D’AUDIENCE phénoménal de 90 % pour ADAM NOIR est si gratifiant pour tant de raisons. 15 ans. MERCI beaucoup à tous dans le monde pour tout l’amour et le soutien incroyables. En fin de compte, la seule chose qui compte pour moi, c’est de renvoyer les gens chez eux heureux. Et c’est pour cela que je me battrai toujours. »





Halloween se termine rapidement après ses débuts au premier rang

Images universelles

Entre-temps, Halloween se termine a connu une baisse assez forte depuis son week-end d’ouverture. Bien qu’il soit au n ° 1, il a chuté de 80% au cours de sa deuxième semaine, glissant au n ° 4 avec 8 millions de dollars gagnés; il avait ouvert à un peu plus de 41 millions de dollars. On dit que c’est l’une des baisses les plus importantes jamais vues au box-office pour un film qui a ouvert à la première place. Quant à savoir pourquoi la chute est si abrupte, malgré l’arrivée de la suite du slasher pendant la saison des fêtes effrayante, cela peut être en partie attribué à sa disponibilité sur Peacock couplée à la réception négative du film auprès des fans et des critiques.

Peut-être l’accueil sévère réservé à Halloween se termine avait des fans d’horreur préférant aller voir un autre titre de genre, Le sourirequi a rapporté 8,3 millions de dollars pour dépasser Halloween se termineatterrissant au n ° 3. C’est en dessous de la rom-com Billet pour le paradis, avec George Clooney et Julia Roberts, qui a ouvert à 16,3 millions de dollars. La comédie familiale Lyle, Lyle, Crocodile complète le top 5 avec 4,2 millions de dollars gagnés.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le box-office sur The Numbers et vous pouvez voir la liste complète des dix meilleurs ci-dessous.