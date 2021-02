Bowser’s Fury: Quelles sont les récompenses pour avoir collecté les 100 insignes de chat? – Solution

La fureur de Bowser, le mode supplémentaire de Super Mario 3D World impressionné par un Monde ouvert plein de petits défis et une rage épique bowser en tant qu’adversaire. Dans l’ensemble, vous devez 100 insignes recueillir pour la vraie fin à découvrir. Puis il y en a quelques récompenses sympas.

Ce guide vous indique les récompenses offertes pour la collecte des 100 insignes de chat.

Guide: À quoi vous attendre lorsque vous récupérez les 100 insignes de chat

Tu peux après 50 insignes Terminez l’histoire de Bowser Fury et laissez le générique rouler sur l’écran après la bataille finale contre Bowser en colère, mais le jeu est loin d’être terminé.

La bataille finale avec une nouvelle forme de colère Bowser

Seulement quand tu tous les 100 insignes avoir ensemble, le ultime bataille finale contre la colère bowser – la vraie fin – déclenchée.

Dans cette bataille finale vraiment finale, Anger Bowser en fait partie nouvelle forme encore plus fraîche sur. Au lieu des cheveux roux, le lézard géant a maintenant une tête d’un blanc éclatant.

En fait, le combat se déroule comme le choc qui a eu lieu avant le générique et la colère que Bowser a libérée de la foule noire pour la première fois. Cependant, sous cette nouvelle forme, Anger-Bowser est beaucoup plus fort, plus agressif et peut résister plus!

Bowser Jr- termine sa peinture

Ce n’est que lorsque les 100 insignes ont été récupérés que Bowser Jr.a finalement terminé sa peinture: Vous pouvez le voir lorsque les crédits sont épuisés après le dernier combat contre Anger Bowser. Merci d’avoir joué.

© Nintendo

La forme de chat giga de Mario et Bowser Jr. en tant que chat

Après le générique, vous vous retrouverez chez Auftakt-Eiland. Vous pouvez voir immédiatement que quelque chose est différent de la normale.

© Nintendo

Mario est toujours dans sa forme de giga-chat de la bataille finale: Cependant, cette fois, il est normal. C’est le cas maintenant que Mario est maintenant toujours là à travers la cloche du chat Forme de chat Giga transformé ça en un Super Saiyan rappelé, et plus dans la forme normale du chat. Ceci est un gadget purement visuel et ne donne aucune nouvelle compétence à Mario.

Dites bonjour à Cat Bowser Jr. Le fils de Bowser flotte désormais dans une nouvelle forme. Et il est maintenant Chats Bowser Jr.! Il s’agit également d’une fonctionnalité purement visuelle.

Anger-Bowser est parti pour de bon

© Nintendo

Le seul moyen de mettre Bowser en fuite pour toujours: La colère Bowser continue d’apparaître, même après avoir combattu la bataille finale pour la première fois et vu le générique. Mais avez-vous trouvé les 100 insignes, alors la colère-Bowser est enfin après la bataille finale ultime parti pour de bon.