Bowser’s Fury: Nous aurions aimé connaître ces 10 trucs et astuces avant de commencer à jouer – Guide du débutant

Le tout nouveau jeu La fureur de Bowser fait partie de la version Nintendo Switch de Super Mario 3D World. Vous explorez un monde ouvert, collectez des insignes et obtenez-les avec le l’adversaire le plus épique de tous les jeux Mario à faire.

Trucs et astuces utiles pour Bowser Fury – Guide

Dans ce Guide débutant nous vous donnons trucs et astuces utilespour vous donner un bon départ. Une grande partie ne vous explique même pas le jeu et nous aurions vraiment aimé le savoir plus tôt.

I: Encore plus d’insignes: quittez une zone puis revenez

Dès le début du jeu, vous voulez courir de phare en phare avec Mario pour l’activer. Mais si vous avez trouvé un insigne de phare, ne vous enfuyez pas – eh bien, au moins pas trop loin.

Si vous quittez une zone et y retournez, il y a encore plus d’insignes à récupérer. Parfois, l’île peut même avoir changé pour cela. Un nouveau parcours est apparu, une ombre Luigi vous attend ou d’autres défis vous sont maintenant proposés qui n’existaient pas auparavant.

Il y a un total de cinq insignes à collectionner par phare. Et conformément à la devise d’une autre franchise Nintendo bien connue, c’est enfin: obtenez-les tous!

II: Sélection rapide des articles et service de livraison de Bowser Jr.

Les power-ups que vous collectez peuvent être conservés. En bas à droite de l’écran, vous pouvez voir votre inventaire des articles disponibles. Vous pouvez y accéder à tout moment en appuyant sur un bouton.

Le menu des éléments: En appuyant brièvement sur la touche fléchée supérieure, vous pouvez basculer dans l’inventaire et sélectionner directement l’article souhaité. Cependant, si vous appuyez longtemps sur le bouton, l’élément actuellement affiché dans la sélection rapide apparaîtra immédiatement. Ou plutôt Bowser Jr. vous lance directement le power-up. Le service de livraison gratuit de Bowser Jr., pour ainsi dire.

Dans le mode à deux joueurs, un copain dans le rôle de Bowser Jr. peut également se charger de vous fournir des objets. Ensuite, vous pourrez vous consacrer aux passages sautants et aux combats en toute tranquillité.

III: Les griffonnages muraux vous apportent des power-ups et des tubes d’or (c’est ainsi que vous contrôlez Bowser Jr.)

Vous avez probablement remarqué un ou deux gribouillis muraux: Habituellement, un point d’interrogation est inscrit sur une façade. Vous ne pouvez rien faire avec Mario. Heureusement, Bowser Jr. est là pour vous aider.

En appuyant sur la touche R, vous pouvez activer un curseur et Bowser Jr. guide vers le point d’interrogation pour qu’il puisse y balancer son pinceau et y laisser une petite œuvre d’art. Ensuite, un power-up apparaîtra pour vous ou – si vous avez de la chance – même un Tube d’or. Il vous emmène dans une pièce secrète pleine de pièces de monnaie.

Ceci est également possible en mode multijoueur coopératif: Dans le mode à deux joueurs, un copain prend le contrôle de Bowser Jr. et peut également activer les griffonnages en point d’interrogation.

IV: Grimpez sur un phare et obtenez une mise sous tension gratuite

Si un phare a été libéré de son plafond gluant en ramassant un insigne, il brille à nouveau dans son ancienne splendeur. Ensuite, vous pouvez l’escalader (à l’aide d’un tube en verre) et profiter de la vue. Au début du jeu, un phare vous donne même l’un ou l’autre Note sur le jeu.

Mais ce n’est pas tout: Vous sautez au plus haut point du phare et en menez un Attaque violente off, vient un hasard Mise sous tension au premier plan.

Bowser Jr. peut également faire apparaître le power-up avec son pinceau. Par exemple, lorsque vous jouez en mode multijoueur coopératif.

V: N’ayez pas peur d’un jeu fini

Même si c’est difficile à croire étant donné le terrible visage d’Anger Bowser, le jeu est vraiment très gentil avec vous. Si Mario meurt, cela n’a pratiquement pas d’importance.

Et si Mario meurt? Vous reviendrez immédiatement dans le jeu là où vous vous étiez arrêté. Jeu terminé? Il n’y en a pas.

Il n’y a pas de vie à perdre et votre inventaire reste intact. Vous ne perdez que 50 pièces. Et c’est plus que supportable compte tenu de la quantité de pièces d’or que vous collectez dans le jeu. Après tout, le seul but des pièces est de vous donner un bonus (pour 100 talers). Si vous êtes en faillite, vous ne perdrez même rien.

Nintendo poursuit une stratégie très similaire à celle de Super Mario Odyssey: Même dans la grande aventure exclusive de Nintendo Switch de l’icône du jeu vidéo, vous ne perdez des pièces que si vous mourez.

VI: Chassez immédiatement la colère Bowser

La colère Bowser arrive à un très mauvais moment ou vous ne voulez tout simplement pas avoir affaire à lui? Il est possible que vous puissiez le bannir immédiatement dans les profondeurs du lac Cuddly Cat (comme toujours seulement temporairement). Tout ce que vous avez à faire est de récupérer un insigne et Anger-Bowser disparaît immédiatement.

Il n’y a qu’une seule exception: Peu de temps avant la bataille finale, lorsque vous êtes près de 50 insignes collectés, ou lorsque son énergie vitale est tombée en dessous de la moitié, Anger-Bowser devient si fou que même Les insignes et la lumière des phares n’aident plus. Elle ne disparaît pas non plus d’elle-même après un certain laps de temps. Alors tu n’as pas d’autre choix que de rejoindre Giga chat Mario pour transformer le lézard en bois d’allumage. Vous pouvez simplement mourir (il n’y a pas de vraies conséquences), mais Anger-Bowser n’a pas à garder cela hors de votre cou pendant longtemps.

VII: Vous perdez votre capacité de chat en combattant Anger Bowser? Cherchez plus de cloches giga!

Si vous êtes touché par l’une de ses attaques lors d’un combat avec Anger-Bowser, vous perdez à nouveau la capacité Giga-Cat.

Mais ne t’inquiète pas: Cherchez une autre giga-cloche dans la région et récupérez-la. Cela vous donne à nouveau de nouveaux pouvoirs de chat.

Heureusement, ils brillent et émettent des sons forts et miaulants pour que vous puissiez facilement repérer les cloches.

VIII: L’amiibo Bowser est d’une grande aide

Bowser’s Fury prend en charge les amiibo. Avec les figurines à collectionner de Nintendo, vous pouvez généralement faire apparaître des power-ups aléatoires. Cependant, il y a un personnage qui a une utilisation vraiment pratique, même si cela semble absurde au premier abord.

Que fait l’amiibo Bowser: Le personnage fait instantanément apparaître Anger Bowser.

«Pourquoi devrais-je vouloir ça?!» Vous pourriez vous demander maintenant? La réponse est aussi simple qu’ingénieuse. Dans le monde ouvert de Bowser Fury, il y a Blocs de Bowser – facile à reconnaître avec le portrait de la tortue géante. Ces blocs ne peuvent être passés que par le Attaques détruites par Anger Bowser volonté et insigne de maison.

La stratégie: Donc, si vous ne voulez pas attendre que le monstre furieux réapparaisse, alors utilisez simplement l’amiibo Bowser, laissez Anger-Bowser détruire les blocs gris et vous saisir rapidement l’insigne. En conséquence, Anger Bowser disparaît aussi vite qu’il est venu!

IX: La colère Bowser ne peut jamais être complètement vaincue, alors n’essayez pas!

Au cas où vous pensiez que vous les gars préfère se concentrer sur la lutte contre la colère bowser et que vous voulez l’aplatir le plus rapidement possible afin de récupérer plus tard tous les insignes en paix, alors nous devons vous décevoir. Il existe une Bataille finale contre Anger Bowserlorsque vous avez collecté 50 insignes, mais même dans ce cas, il n’y a pas de repos.

Le dangereux colosse apparaît après le générique toujours comme d’habitude après quelques minutes. Vous n’aurez donc jamais de repos complet avec lui. Il suffit donc de récupérer tous les insignes sur lesquels vous pouvez mettre la main.

X: Il est impossible de trouver tous les insignes avant la bataille finale et c’est fantastique

Vous ne pouvez pas récupérer tous les insignes et affronter Anger Bowser lors de la bataille finale.

Pourquoi? Parce qu’après la bataille finale de nombreuses tâches supplémentaires déverrouillées qui vous récompensera avec des insignes. il y a donc nombreux insignesque vous ne pouviez pas obtenir avant. Cela ouvre beaucoup de campagnes de collecte amusantes pour vous.