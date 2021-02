Bowser’s Fury: jouer en couple, c’est ainsi que vous activez le guide multijoueur coopératif

La fureur de Bowser est un tout nouveau jeu disponible dans le Nintendo SwitchVersion de Super Mario 3D World est inclus. Dans celui-ci, Mario se débrouille avec la gigantesque colère-Bowser et doit rechercher dans un monde ouvert de nombreux insignes. Vous pouvez jouer à la nouvelle aventure Mario en solo ou avec un ami. Nous vous disons dans ce court Guidercomme toi Multijoueur coopératif dans « Bowser’s Fury » activé.

Guide: Le multijoueur coopératif de Bowser Fury expliqué

Mario n’est pas seul dans « Bowser’s Fury ». Le plombier est impliqué Bowser Jr. à part, le descendant de Bowser. Si vous jouez seul, Bowser Jr. est contrôlé par une IA. Mais si vous voulez jouer en coop, votre ami jouera le rôle de la tortue.

© Nintendo

Combien de joueurs peuvent jouer ensemble à Bowser’s Fury? Dans les deux cas seul ou en couple. Le premier joueur rebondit avec Mario tandis que le second contrôle Bowser Jr. Malheureusement, trois joueurs ou plus ne sont pas pris en charge.

Le multijoueur fonctionne-t-il également en ligne? Non ça va canapé coop seulement obligatoire. Cela signifie que vous pouvez ensemble sur une console pari. Un seul d’entre vous a besoin du jeu, mais chacun de vous doit avoir sa propre manette.

Quels contrôleurs sont pris en charge? Être en fait tous les contrôleurs courants pour la Nintendo Switch prise en charge. Vous pouvez jouer avec deux Joy-Con, un seul Joy-Con ou avec le Pro Controler.

Comment activer le multijoueur coopératif!

Tout d’abord: vous ne pouvez pas vous lancer dans l’aventure à deux au départ. Tout d’abord, un joueur avec Mario doit survivre à la première scène avec Anger Bowser, puis Rencontrez Bowser Jr.. Ce n’est que lorsque le fils Koopa vous a rejoint dans sa voiture de clown que le multijoueur peut démarrer.

À partir de ce moment, il est possible pour votre ami de rejoindre l’action à tout moment du jeu. C’est facile à faire pendant que le jeu est en cours d’exécution, vous n’avez pas besoin de revenir au menu principal. Appelez le menu du jeu avec le bouton plus et vous verrez le bouton Mode 2 joueurs. Cliquez sur le bouton et il vous sera demandé d’enregistrer les contrôleurs pour les deux joueurs. C’est très simple en suivant les instructions à l’écran.

© Nintendo

Si chaque joueur se voit attribuer un contrôleur, le jeu continue directement. Votre ami contrôle maintenant Bowser Jr. et peut vous soutenir.

Que peut faire le joueur 2 en tant que Bowser Jr.?

Dans le mode multijoueur coopératif de « Bowser’s Fury », les deux joueurs ont des compétences différentes. Mario et Bowser Jr. se contrôlent complètement différemment. Alors que l’ensemble de mouvements de Mario comprend principalement des sauts, Bowser Jr. peut le faire dans sa calèche de clown voler et récupérer des objets ou même des insignes de chat plus haut.

© Nintendo

Vous voyez un gribouillage sur un mur (souvent un point d’interrogation), alors votre copain en tant que Bowser Jr.peut balancer son pinceau dedans et dehors Article du point marqué sur le mur. Bien sûr, Bowser Jr.est également capable de Frappez avec le pinceau et battez vos adversaires.

De plus, votre copain peut Fournissez à Mario des power-upsque vous avez collecté. Sur simple pression d’un bouton, un article sélectionné apparaît dans l’inventaire. Ensuite, le joueur Mario n’a pas à s’en soucier lui-même.

Heureusement, Bowser Jr.est invulnérable: Vous pouvez donc simplement laisser votre petit frère utiliser la manette sans avoir à craindre d’être vaincu par un adversaire.

Ce que le joueur 2 NE PEUT PAS faire

Le multijoueur est assez allégé: Cela signifie que votre copain ne peut pas faire autant que vous le pouvez avec le joueur 2. Surtout quand il s’agit d’eux Contrôle de la caméra va – seul le joueur 1 peut déplacer la caméra. Le joueur 2 doit s’assurer qu’il reste dans l’image, s’il n’y parvient pas, il peut se téléporter sur Mario.

© Nintendo

Bowser Jr. ne peut pas participer aux manèges aquatiques sur Plessie, lutte contre la colère Bowser ou les interludes de plateforme. Cela n’est possible qu’avec Mario.

Quitter le multijoueur

Si le multijoueur doit se terminer, cela revient via le menu que vous appelez avec le bouton plus. Là il dit Quitter le mode 2 joueurs. Vous continuez ensuite à jouer en solo à partir du même point.