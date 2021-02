‘Bowser’s Fury’ est plus qu’un simple bonus dans la dernière version de Nintendo – c’est la preuve que Super Mario peut continuer à évoluer

Il y avait quelques choses à propos de « Super Mario 3D World » pour Nintendo Switch que nous tenions tous pour acquis (et qui ont été remplies). Le premier et le plus évident, que le jeu qui est apparu à l’origine sur Wii U il y a huit ans n’avait rien perdu de sa fraîcheur ou de sa force. Il vous suffit de jouer les premières mesures, de parcourir quelques niveaux pour vérifier que c’est le cas. Le Switch injecte également une vitesse supplémentaire dans l’action, ce qui, étrangement, convient très bien à l’ensemble.

Cette expérience particulière faisait partie des flirt éternels du ‘Super Mario’ avec la mécanique du genre (le genre « Mario », c’est-à-dire), et qui nous avait conduit aux expériences avec la gravité et les espaces du ‘Super Mario «Galaxy», mes favoris personnels, ou la façon difficile de créer des espaces ouverts à partir de très petits environnements presque claustrophobes, de «Odyssey». «Super Mario 3D World» a réussi à fusionner les titres 2D classiques avec la mécanique 3D (et un chat qui vous a permis d’explorer verticalement, petite blague avec ça).

Comme une sorte de répétition du dernier ‘Odyssey’, le ‘Super Mario 3D World’ sur Wii U aussi Je jouais pour créer un monde expansif à partir de mini-niveaux ou de tests, oui, ouvert et à partir duquel vous pouviez entrer et sortir à volonté. Chacun de ces niveaux plus petits fonctionne comme des tests indépendants dans lesquels chasser d’autres personnages ou explorer en profondeur. Et à cela s’ajoutent les niveaux spécifiques de Captain Toad, type puzzle.

En réalité, peu de compliments peuvent être lancés à ‘Super Mario 3D World’ qui ne sont pas des extensions de ce qui a déjà été dit sur la version Wii U, bien que le passage du temps nous fasse vérifier quelque chose: les couleurs douces mais vibrantes, les dessins de personnages et les paramètres absolument sans rapport avec une mode temporaire rendre ce jeu visuellement comparable à un jeu actuel. Nintendo est souvent accusé de vivre en isolement dans une bulle, mais c’est dans des jeux comme celui-ci huit ans plus tard que cette politique prend tout son sens.

Mais aussi, cette fois nous avons un extra.

La fureur de Bowser: la fureur d’un titan

«Bowser’s Fury», apparemment, est un ajout au jeu principal (la nouvelle version du classique de la Wii U) sans autre nouvelle que le scénario de confrontation / sauvetage de l’ennemi de Mario par excellence. Et aussi une curieuse mécanique cyclique de la lumière et de l’obscurité qui ferait un clin d’œil moustachu aux ressorts temporaires d’un Zelda.

Cependant, nous ne devons pas oublier que quelle que soit la durée du jeu original «Bowser’s Fury», huit ans se sont écoulés. Ce jeu prend bien en compte cet avantage et, par exemple, permet au joueur de déplacer librement la caméra. Une décision de conception aussi simple est déjà une étape de plus dans un pays inexploré par Mario: des airs 2D à bien des égards, des mondes ouverts à d’autres.

Le jeu fait quelques pas au-delà du concept de son prédécesseur et compagnon de pack, et ici, comme toujours, vous devez collecter des pièces pour ouvrir de nouvelles zones. Mais dans ce cas nous sommes dans un archipel, et chaque île est résolue d’une manière: exploration, combat, obstacles contre la montre, poursuites, énigmes. En d’autres termes, le monde de Mario, presque comme un résumé de décennies de carrière jouable, est à cette occasion, à la fois, le plus libre et le plus fermé de son histoire. Des preuves concises et, main dans la main, pure liberté.

Mais aussi, les affrontements avec Bowser ouvrent un chemin jouable peu exploré par Nintendo en général et le «Super Mario» en particulier: les boss. Les affrontements avec le Dark Bowser (souvent sans autre stratégie possible que de le fuir) ne sont pas l’aboutissement d’un niveau, comme cela arrive habituellement, mais la formidable échelle de kaiju sous laquelle ils se déroulent (une autre nouveauté) ouvre de nouveaux secrets et des chemins cachés avec les impacts des projectiles. Autrement dit, ces combats (et leurs prologues sans l’option d’une réponse de Mario) sont plus stratégiques qu’il n’y paraît à première vue.

Il est clair que « Bowser’s Fury » est plus qu’un simple jeu de cadeaux avec un autre principal, bien que par durée (un tiers de l’habituel dans les marios, ce qui est suffisant), il est clair qu’il convient bien en tant que cadeau monumental. Ce que c’est, sans aucun doute, c’est un avant-poste de ce qui est à venir, même si ce n’est pas sous la forme d’un Bowser géant: est la promesse que Mario peut continuer à muter sans cesse, non pas pour se répéter mais, en même temps, sans cesser d’être fidèle à lui-même.