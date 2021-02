Bowser’s Fury: Battez Angry Bowser, pour que votre Angry Bowser s’échappe pour toujours – Guide

Bowser de colère est une menace récurrente dans La fureur de Bowser, le mode supplémentaire populaire de Super Mario 3D mot pour Nintendo Switch. Il n’y a qu’une seule façon de le vaincre pour toujours et tout en un bataille finale ultime.

Guide de la fureur de Bowser: la bataille finale ultime contre la colère Bowser

Nous vous avons déjà expliqué dans un guide précédent comment vous Colère Bowser vaincu dans toutes les phases. Cela devrait vous permettre de gérer facilement les affrontements réguliers avec le colosse et la bataille finale.

Mais il y a une dernière forme ultime de colère qui doit être combattue: Et même si la séquence des phases de combat ne change pas, la forme ultime de Bowser est que le plus grand défi de tout le jeu.

© Nintendo

Comment commencer la bataille finale ultime? Vous devez tous 100 insignes collecterpour déclencher ce combat final.

Qu’est-ce qui est différent que d’habitude? La colère Bowser apparaît sous une nouvelle forme avec cheveux blancs. Il est nettement plus fort et plus agressif. De plus, il peut supporter beaucoup plus, vous devez donc le rencontrer plus souvent.

Surtout dans le seconde phase du combat – la balade nautique sur Plessie – son agressivité devient évidente. Le colosse vous bombarde immédiatement de grosses salves.

Au final, le combat continue comme avant: Lorsque vous avez atteint ce stade du jeu, vous avez déjà affronté Anger Bowser lors du combat de boss précédent et vous avez gagné les crédits avec votre victoire. Lisez-lui les astuces individuelles pour le combat:

Cette bataille finale ultime est en fait la même en termes de phases, sauf que Bowser est plus fort. Vous n’avez pas à vous attendre à des attaques complètement nouvelles ou similaires.

© Nintendo

La seule façon dont Anger Bowser pourrait disparaître pour de bon

Après elle ceci la forme la plus forte de colère bowser ont mis à leur place et sauvé le lac à chat câlin (encore), vous en obtenez récompenses sympas comme de nouvelles formes pour Mario et Bowser Jr. – tout le reste est lié ci-dessous Guider:

Est également Anger-Bowser a enfin disparu de tout le monde ouvert et dès lors n’apparaîtra plus et fera de votre vie un enfer.