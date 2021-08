Bowie à Elvis : 10 musiciens qui ont eu des relations avec des mineurs

Dans un nouveau procès, Bob Dylan est poursuivi pour avoir prétendument soigné une fille de 12 ans à des fins sexuelles et l’avoir agressée sexuellement dans son appartement de l’hôtel Chelsea en avril et mai 1965.

La femme affirme que Dylan – qui aurait eu 23 et 24 ans à l’époque – a utilisé son statut de célébrité pour gagner sa confiance et exercer un contrôle sur elle dans le cadre d’un plan visant à l’agresser sexuellement et à la molester.

Elle affirme également que Dylan – dont le vrai nom est abaissé ses inhibitions en établissant un lien émotionnel et en lui donnant de l’alcool et des drogues tout en la menaçant de violence physique afin de l’abuser sexuellement.

Les représentants de Dylan nient la demande et disent qu’elle sera « vigoureusement défendue ».

Les affirmations jettent une ombre sur une ère du rock and roll où les relations entre les stars masculines adultes et les fans mineurs ont été dangereusement normalisées.

Si cela est vrai, les allégations contre Dylan ne sont qu’une partie d’une longue histoire d’abus sexuels entre musiciens et fans mineurs.

De nombreux musiciens ont caché leurs « relations » avec le mineur à la vue de tous et bien que les deux parties aient pu croire que ces relations étaient consensuelles, les écarts d’âge compliquent les limites du consentement.

10 musiciens qui auraient eu des relations avec des filles mineures.

Ces 10 artistes méritent d’être tenus pour responsables de poursuivre des mineurs et de les forcer potentiellement à avoir des relations sexuelles.

1. Elvis Presley

Priscilla Presley n’avait que 14 ans lorsqu’elle avait rencontré le roi du rock and roll qui avait alors 25 ans. Ils se sont rencontrés alors qu’il servait dans les forces armées américaines et était stationné en Allemagne en 1959.

Elvis aurait dit un jour à son ami Rex Mansfield que Priscilla était « assez jeune pour que je puisse l’entraîner comme je le veux ».

Priscilla a déclaré que le couple n’avait pas eu de relations sexuelles avant de se marier à l’âge de 24 ans – Elvis voulait apparemment une vierge – mais son jeune âge au moment de leur première rencontre rend certainement la relation pour le moins discutable.

Elvis a été accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec d’autres adolescents avant de commencer à sortir avec Priscilla.

2. Ted Nugent

En 1978, Ted Nugent est devenu le tuteur légal de Pele Massa, 17 ans, en accord avec ses parents. C’est parce qu’il ne pouvait pas légalement l’épouser.

« Ce n’était vraiment pas une situation très appropriée aux yeux de la plupart des gens », a déclaré Massa des années plus tard, « Et maintenant, ce serait criminel. »

Courtney Love a également accusé une fois Nugent de lui avoir fait une fellation alors qu’elle avait 12 ans et qu’il avait 28 ans.

3. Steven Tyler

Julia Holcomb avait 16 ans lorsqu’elle a rencontré Steven Tyler lors d’un concert à Portland, dans l’Oregon. Elle s’est liée d’amitié avec une femme de 24 ans qui l’a habillée de vêtements révélateurs et les a emmenés dans les coulisses du concert d’Aerosmith.

La mère de Holcomb a accordé à Tyler la tutelle sur elle afin qu’il puisse l’emmener en tournée avec lui sur les frontières de l’État – beurk.

Elle a fini par tomber enceinte et Tyler a fait pression sur elle pour qu’elle se fasse avorter à cinq mois, une semaine seulement avant la date limite légale.

« Il a parlé de moi comme d’un objet sexuel sans aucune dignité humaine », a écrit Holcomb en 2011.

« Je me suis fait un devoir au cours de ces longues années de ne jamais parler de lui, mais il m’a humilié à plusieurs reprises dans la presse écrite avec des distorsions de notre temps ensemble. »

4. Jerry Lee Lewis

En 1958, Jerry Lee Lewis a épousé sa cousine de 13 ans, Myra Gale Brown, à l’âge de 22 ans, alors qu’il était toujours marié à sa première femme.

Lewis a dû annuler sa tournée après que les journalistes ont provoqué un tollé sur l’âge de Myra Gale Brown.

Dans un article de Rolling Stone, ils décrivent Myra comme « trop ​​jeune pour savoir qu’il y avait quelque chose d’inhabituel dans son mariage ».

5. R. Kelly

R. Kelly était le producteur et auteur-compositeur du premier album d’Aaliyah Haughton. Il a également intitulé son premier album « Age Ain’t Nothing but a Number ».

Il a épousé illégalement Aaliyah en 1994 alors qu’elle avait 15 ans. Le mariage a été annulé une fois que sa famille et le public l’ont découvert.

Son petit ami au moment de sa mort dans l’accident d’avion de 2001, Dash a déclaré: « Elle a juste dit qu’il était un mauvais homme, et elle en est restée là. »

Ce ne serait pas la fin des filles mineures pour R. Kelly. Il a plusieurs accusations contre lui pour pornographie juvénile.

Il a même un documentaire intitulé « Surviving R. Kelly » dans lequel des survivants racontent leurs histoires.

6. Jimmy Page

Lori Maddox n’avait que 14 ans lorsqu’elle a commencé une relation avec le guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page. Page avait 28 ans à l’époque.

Maddox est entré dans les détails à propos d’un moment où Jimmy Page qui lui aurait dit « Je t’ai dit que je t’aurais. »

Elle prétend également qu’il a demandé à son manager Jimmy Cole de l’emmener à l’hôtel pour le rencontrer sans qu’elle sache où elle allait.

Ils ont continué à se voir pendant les années suivantes, bien que les lignes de consentement semblent être complètement floues dans leur « relation ».

« Avec le recul, il devait avoir peur d’être poursuivi pour avoir été avec une si jeune fille », a déclaré plus tard Maddox en parlant de leur relation sexuelle.

7. David Bowie

Lori Maddox aurait perdu sa virginité avec David Bowie à l’âge de 14 ans et il était dans la mi-vingtaine.

Maddox prétend qu’ils étaient dans un hôtel et qu’ils ont pris un bain ensemble, puis ont continué à avoir des relations sexuelles ensemble. Le couple aurait également eu un plan à trois avec une autre groupie, Sable Starr.

8. Marvin Gaye

Janice Hunter, la deuxième épouse de Marvin Gaye, a révélé dans ses mémoires « After the Dance » qu’ils s’étaient rencontrés alors qu’elle n’avait que 17 ans et lui 34 ans.

Lorsque le couple était sorti dîner, Gaye aurait dû soudoyer le serveur 20 € pour qu’on lui serve des abricots aigres parce qu’elle était mineure.

Elle affirme que leur relation sexuelle a commencé peu de temps après. Elle allègue également qu’il est devenu cruel et violent sur le plan émotionnel pendant leur mariage.

9. Iggy Pop

Iggy Pop aurait écrit sa chanson « Look Away » sur son album de 1996 à propos de sa relation avec Sable Starr.

Les paroles impliquent que Pop a couché avec Sable Starr alors qu’elle n’avait que 13 ans et qu’il avait 10 ans son aîné.

Les paroles disent: « J’ai couché avec Sable quand elle avait 13 ans / Ses parents étaient trop riches pour faire quoi que ce soit / Elle se promenait dans LA »

Starr a été la proie de nombreux musiciens lorsqu’elle était mineure, exposant le côté sombre de la culture groupie.

10. Mick Jagger

Lori Maddox aurait commencé à avoir une relation avec Mick Jagger à l’âge de 17 ans.

Maddox a déclaré: «Je me souviens d’avoir 17 ans et de traîner à Record Plant à LA. J’étais ami avec le propriétaire et tout le monde a enregistré là-bas.

Elle détaille une jam session entre Mick Jagger et Stevie Wonder avec trois des Beatles qui a mal tourné. Elle prétend que la séance a bouleversé Jagger et il l’a emmenée dans une chambre sur le thème du bondage.

Elle a dit: « Nous avons essayé de faire l’amour toute la nuit, mais, à un moment donné, il ne pouvait plus bander. »

Ciara Litchfield est une écrivaine et étudiante de première génération. Elle travaille dans du contenu nouveau et expert pour YourTango. Elle aime lire, faire la sieste et son chien.