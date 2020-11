Bow Wow s’attaque aux vieilles têtes dans le nouvel Instagram Rant

Bow Wow n’aime pas la façon dont les artistes plus âgés parlent des jeunes.

Bow Wow a toujours été quelqu'un qui a dit exactement ce qu'il ressentait sur un sujet donné. En conséquence, il a eu des ennuis à quelques reprises bien qu'il ne laisse pas cela le décourager de continuer sa course à dire ce qu'il pense. Alors que Bow Wow existe depuis un certain temps et pourrait être considéré comme un ancien par les métriques d'aujourd'hui, l'artiste a eu une diatribe cinglante contre ses collègues artistes plus âgés, sur son histoire Instagram. Dans le post ci-dessous, vous pouvez voir que Bow Wow a l'impression que les vieux chefs d'aujourd'hui sont des haineux et qu'ils ne peuvent tout simplement pas accepter que leur temps en tant que superstars de l'industrie soit terminé. Bow Wow a même fait l'éloge de la jeune génération, notant qu'il adorait ce qu'elle faisait. « Certains de ces gars plus âgés commencent à ressembler à des haineux », a déclaré Bow Wow. «Vous ne posez pas pour comprendre la musique mais louons ces jeunes artistes pour s'être frayé un chemin. Certaines de vos vieilles têtes doivent accepter que ce soit fini et trouver une nouvelle façon de continuer sur votre héritage. Ne semble pas bon sur votre CV. Je suis tout pour ce qui se passe. J'adore ce que font ces jeunes brothaz! Continuez comme ça, vous êtes maintenant! Et l'avenir de cette entreprise… ne laissez personne vous dire le contraire. « Les vieilles têtes ont été un sujet de discussion enflammé depuis un certain temps maintenant, et beaucoup semblent être divisés sur la question. Quoi qu'il en soit, les sentiments de Bow Wow sont maintenant bien connus, et nous sommes sûrs qu'il recevra des messages de ses collègues, en temps voulu.