Boult Audio lance les écouteurs AirBass Q10 avec une autonomie de 24 heures à Rs 1 299

Boult Audio a annoncé le lancement des écouteurs TWS AirBass Q10. Les derniers écouteurs de Boult Audio sont disponibles pour Rs 1 299 et peuvent être achetés en ligne sur Amazon. AirBass Q10 est livré avec une période de garantie d’un an. Il est disponible dans les options de couleur noir et blanc. Avec une durée de lecture de 24 heures, l’étui peut charger rapidement les écouteurs jusqu’à quatre fois. Avec une seule charge, AirBass Q10 peut fonctionner jusqu’à 6 heures. D’autre part, avec la fonction monopode des écouteurs, la durée d’exécution totale est doublée jusqu’à 48 heures.

Équipés de la technologie de commutateur à effet hall, les écouteurs se connectent instantanément à l’ordinateur portable ou au téléphone lorsque le couvercle de l’AirBass Q10 est ouvert. Comme le Q10 fonctionne également comme des boutons mono, les clients peuvent utiliser un seul bouton rapidement pour prendre des appels. Les deux écouteurs ont des options tactiles qui permettent aux utilisateurs de contrôler non seulement les appels vocaux, mais aussi la musique. D’une simple pression du doigt, les utilisateurs peuvent régler les volumes ou utiliser l’aide d’un assistant vocal.

Les écouteurs nouvellement lancés ont un look élégant et sportif. Il a été conçu avec des matériaux légers pour le confort de l’utilisateur. Au lieu de dépasser des oreilles comme les autres écouteurs, AirBass Q10 a un profil bas.

Certaines autres caractéristiques techniques des écouteurs incluent de puissants pilotes dynamiques qui permettent aux utilisateurs de profiter d’une qualité audio améliorée. AirBass Q10 est également équipé du Bluetooth v5.0 et de l’audio à ultra-faible latence (

