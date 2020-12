Boules de feu, vaisseaux spatiaux et… iguanes? 7 choses étranges tombées du ciel en 2020

Des roches spatiales s’écrasent sur la Terre, transportant des composés qui se sont formés il y a des milliards d’années. Les vaisseaux spatiaux effectuent des sauts fantaisistes dans les airs mais explosent lorsqu’ils reviennent trop rapidement. Et parfois, les iguanes tombent des arbres et se posent à ventre plat, gelés sur le sol.

Voici une liste de sept objets intrigants – et de quelques reptiles – qui ont fait la une des journaux pour tomber du ciel.

Boule de feu verte explosive au-dessus de la mer de Tasman

Les chercheurs ont capturé une vidéo incroyable lorsqu’un météore lumineux et vert zippé sur la côte sud de la Tasmanie, en Australie – bien qu’un peu malheureusement, la vidéo est en noir et blanc. Un navire de recherche appelé Investigator, qui est exploité par l’agence scientifique nationale australienne, CSIRO, a filmé la boule de feu alors qu’elle traversait l’atmosphère terrestre, traversait le ciel puis se désintégrait au-dessus de la mer de Tasman. Les personnes qui ont été témoins du météore de première main ont déclaré qu’il semblait vert à l’œil nu.

Météorite arc-en-ciel trouvée au Costa Rica

(Crédit d’image: Laurence Garvie / Center for Meteorite Studies / Arizona State University)

UNE rock spatial couleur arc-en-ciel s’est éclaté au Costa Rica en 2019 et a dispersé des débris entre les villages de La Palmera et Aguas Zarcas. Maintenant, des études en cours suggèrent que la boule de feu peut contenir les éléments chimiques de la vie. Le météore doux s’est à l’origine détaché d’un astéroïde plus gros, formé de la poussière d’une ancienne nébuleuse. Cette nébuleuse même donnerait naissance plus tard à notre système solaire. Le météore arc-en-ciel contient des composés de carbone complexes, qui peuvent inclure des acides aminés, qui peuvent se rassembler pour former des protéines et des molécules comme l’ADN.

L’explosion soudaine d’un prototype SpaceX

Le programme Starship de SpaceX a lancé un prototype appelé SN8 lors d’un vol d’essai à haute altitude, et tout s’est déroulé comme prévu – autre que l’atterrissage . Le prototype a décollé de l’installation de SpaceX à Boca Chica, au Texas, et a effectué un zoom d’environ 12,5 kilomètres dans le ciel, effectuant des manœuvres aériennes complexes en cours de route. Le véhicule est ensuite descendu sur une marque d’atterrissage désignée au sol, mais il est entré trop vite et a pris feu. L’explosion s’est produite à peine 6 minutes et 42 secondes après le décollage.

Une météorite au Michigan

(Crédit d’image: Copyright Heck et al., Field Museum)

UNE une météorite s’est effondrée dans le ciel sur Hambourg, Michigan, et les morceaux sont tombés sur un lac gelé en contrebas. C’était en janvier 2018; cette année, après une analyse approfondie de la roche spatiale, les scientifiques ont annoncé que la météorite contenait des milliers de composés organiques qui se sont formés il y a des milliards d’années. Les composés remontent aux premiers jours de notre système solaire, ce qui signifie que les météorites qui se sont écrasées sur la jeune Terre peuvent avoir transporté des molécules similaires. À l’époque, les composés organiques des météores auraient pu être incorporés dans des microbes primitifs, a déclaré l’équipe, alors étudier le météore du Michigan peut nous donner un aperçu des débuts de la vie sur la planète.

Des débris de comète ont peut-être rasé un ancien village syrien

(Crédit d’image: Jennifer Rice, CometResearchGroup.org)

Le village préhistorique d’Abu Hureyra dans le nord de la Syrie abritait les premiers agriculteurs connus sur Terre, mais certains incident mystérieux et enflammé détruit la ville, laissant pour la plupart des restes de huttes au toit de chaume recouvertes de carbone. Parmi les épaves, les excavateurs ont également trouvé des sphères de verre formées à partir d’un sol en fusion, d’échantillons riches en fer et en soufre fondus et de nanodiamants. Les scientifiques ont récemment examiné ces matériaux vitreux de plus près et ont découvert qu’ils ne pouvaient se former qu’à des températures supérieures à 3 630 F (2 000 C). L’équipe a conclu que des fragments d’une comète passant ont probablement explosé au-dessus du village, libérant une vague de chaleur intense qui a brûlé le village et le sol en dessous.

Un astéroïde tueur de dinosaures frappé au pire angle possible

(Crédit d’image: Chase Stone)

La roche spatiale monstrueuse qui a anéanti les dinosaures a percuté la Terre à un angle si raide que les dinos n’ont jamais vraiment eu de chance. Les scientifiques ont modélisé la trajectoire de l’astéroïde et ont constaté qu’il avait frappé à un angle d’environ 60 degrés au-dessus de l’horizon. Par rapport à des angles d’impact moins profonds, cette trajectoire a fait cracher l’astéroïde environ trois fois plus de soufre et de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, selon le modèle. Le gaz libéré par l’impact a déclenché un changement climatique mondial et tué 75% de toute la vie sur Terre, y compris tous les dinosaures non aviaires.

Iguanes pleuvent sur les Floridiens

(Crédit d’image: Tim Chapman / El Nuevo Herald / MCT / Newscom)

« Des températures fraîches avec un chance de tomber des reptiles « – il s’agit essentiellement de l’avertissement que le Service météorologique national envoie lorsque la température descend en dessous de 40 degrés Fahrenheit (4,4 degrés Celsius) dans le sud de la Floride. C’est parce que, lorsque le temps se refroidit, les iguanes qui traînent habituellement à la cime des arbres le deviennent trop Lorsque leur métabolisme ralentit, les lézards se raidissent, tombent au sol et semblent morts, mais une fois que le temps se réchauffe, ils se remettent en action.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.