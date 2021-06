Bougez votre corps au rythme de Synth Riders, disponible sur PSVR le 27 juillet

La réalité virtuelle convient naturellement à de nombreux genres de jeux, mais nous doutons que beaucoup aient pu prédire que l’action rythmique allait si bien. Beat Saber est venu et a prouvé que c’était une combinaison gagnante, et depuis lors, Audica et Pistol Whip ont montré que ce n’était pas un hasard. Maintenant, Synth Riders fait son chemin vers PlayStation VR après quelques années de succès sur PC.

Présenté comme un « jeu de rythme VR de danse freestyle », cela semble se jouer comme vous vous en doutez. Vous utiliserez une paire de baguettes PS Move pour vous aligner sur les lignes du jeu, faisant bouger votre corps tout en essayant de suivre le rythme. Il dispose également d’un tracker de fitness dans le jeu, vous pouvez donc également le doubler comme un entraînement cardio. Il y a 55 pistes sous licence et tout un tas de DLC premium, contenant des chansons de Muse, The Offspring et bien d’autres. Vous pouvez également jouer en ligne avec des amis pour des danses multijoueurs.

En regardant la bande-annonce, cela semble très familier si vous avez joué à l’un des jeux susmentionnés, mais j’espère qu’en pratique, cela fait assez pour se différencier. Nous pouvons découvrir à quoi cela ressemble lorsque Synth Riders arrive sur PSVR le 27 juillet. Es tu intéressé? Faites le hokey cokey dans la section commentaires ci-dessous.