Boston Strangler de Ridley Scott avec Keira Knightley, Carrie Coon et Chris Cooper sera présenté en première en mars

Thriller de vrai crime des 20th Century Studios, Étrangleur de Bostondu scénariste-réalisateur Matt Ruskin (Hauteurs de couronne) et le producteur Ridley Scott (Extraterrestre), est basé sur l’histoire vraie du Boston Strangler et concerne les journalistes pionniers qui ont révélé l’histoire notoire d’Albert DeSalvo, qui a assassiné 13 femmes à Boston, Massachusetts dans les années 1960. Le film sera présenté en première le 17 mars 2023, exclusivement sur Hulu aux États-Unis, Star+ en Amérique latine et Disney+ sous la bannière Star dans tous les autres territoires.





Selon la description officielle du film, le « Le film suit Loretta McLaughlin (Keira Knightley), journaliste du journal Record-American, qui devient le premier journaliste à relier les meurtres de Boston Strangler. Alors que le mystérieux tueur fait de plus en plus de victimes, Loretta tente de poursuivre son enquête aux côtés de sa collègue et confidente Jean Cole (Carrie Coon), mais le duo se retrouve bloqué par le sexisme rampant de l’époque. Néanmoins, McLaughlin et Cole poursuivent courageusement l’histoire au péril de leur vie, mettant leur propre vie en jeu dans leur quête pour découvrir la vérité. »

ABC Audio, une division d’ABC News, publiera un véritable podcast compagnon du crime sur l’étrangleur de Boston avant les débuts du film sur Hulu. La série narrative en trois parties sera animée par un journaliste primé et ancien Globe de Boston le journaliste Dick Lehr, qui connaissait Loretta McLaughlin et a rendu compte de l’affaire Boston Strangler. Selon le communiqué de presse, « le podcast plongera dans les histoires et le destin tragique des victimes liées à l’affaire Boston Strangler et explorera pourquoi ces meurtres vieux d’un demi-siècle restent le sujet de tant de fascination ». Il sera disponible gratuitement sur toutes les principales plateformes de podcast.





David Dastmalchian, Chris Cooper et Alessandro Nivola joueront dans le film Boston Strangler

Étrangleur de Boston met en vedette Keira Knightley, deux fois nominée aux Oscars (Le jeu des imitations, Orgueil et préjugés), Carrie Coon, nominée aux Emmy Awards (Fargo, L’âge d’or), David Dastmalchian (Dune, L’homme fourmi) comme Albert DeSalvo, et Robert John Burke (Plus mince, Une fille bavarde) comme Eddie Holland. De plus, Alessandro Nivola (L’art de l’autodéfense, Narcisse noir), Morgan Spector (Patrie), Bill Camp (Joker), et le lauréat de l’Oscar Chris Cooper (Adaptation, Petite femme) jouent dans le film dans des rôles non divulgués.

Le film est produit par Scott, Kevin J. Walsh (Maison Gucci), Michael Prusse (Femme américaine), Josey Mc Namara (Jeune femme prometteuse), et Tom Ackerley (Moi, Tonya), avec Michael Fottrell (Le sort des furieux) et Sam Roston en tant que producteurs exécutifs. Sam Roston supervisera Scott Free, avec Bronte Payne pour LuckyChap.