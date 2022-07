Boston Market lance Rotisserie Chicken Nuggets comme nouvel élément de menu

Boston Market réinvente le chicken nugget.

Le 11 juillet, la chaîne nationale, qui se fait appeler les « Experts de la rôtisserie originale » sur les réseaux sociaux, a annoncé dans un communiqué de presse qu’elle ajouterait les pépites de poulet rôti à son menu.

Combinant deux repas bien-aimés, les nouvelles pépites de viande blanche sont rôties plutôt que frites, offrant une option plus saine aux clients. Les pépites sont divisées en bouchées à partir du poulet rôti entier avant d’être marinées dans l’un des mélanges d’assaisonnements emblématiques de la marque.

« Les pépites de poulet rôtisserie établiront la nouvelle norme pour les pépites », a déclaré Jay Pandya, président et expert en chef de la rôtisserie pour le marché de Boston, dans le communiqué. « Ils sont plus gros que nos concurrents, plus sains que les alternatives frites et pleins de saveurs – il n’y a pas d’autre véritable option de rôtisserie sur le marché. »

Cet article sera disponible dans les 315 emplacements à travers les États-Unis et sera disponible à la fois dans la saveur signature ou épicée. Ils peuvent être commandés en petit ou grand repas combo, à la carte en quantité variable, en menu enfant ou en plateau traiteur.

Avec ces pépites, la chaîne espère servir une nouvelle génération de clients qui sont constamment en déplacement et ont besoin de plus d’options portables.

« Nos chefs ont travaillé dur pour perfectionner un nouveau type de pépite pour les consommateurs qui est plus frais et plus sain, sans panure ni graisse lourde », a ajouté Pandya. “Ces pépites sont notre premier repas à emporter, il n’y a donc pas besoin d’un couteau et d’une fourchette et les clients peuvent profiter de notre poulet rôti signature sur le pouce.”

Sur les réseaux sociaux, les réactions au nouvel élément de menu ont été mitigées. Une Twitter l’utilisateur a écrit : « Les pépites de rôtisserie de @bostonmarket giflent. »

Un autre client a apprécié les nuggets ainsi que la marinade signature, tweeter« les pépites de rôtisserie du marché de boston sont flammes, et cette sauce signature? »

Cependant, toutes les réactions des médias sociaux au nouvel élément de menu n’ont pas été positives.

Un client a eu un avant-goût avant l’annonce officielle, en tweetant une photo du repas à côté du message : « J’ai décidé d’essayer les nouvelles pépites de poulet rôti de Boston Market aujourd’hui avec de grands espoirs. Malheureusement, elles sont plutôt banales.

Boston Market n’est pas la seule chaîne nationale à faire bouger les choses sur son menu cette année.

En juin, Cinnabon s’est éloigné de son nom et a sorti son premier élément de menu sans cannelle, ses Chocolate BonBites. Le même mois, Taco Bell a poursuivi sa tendance à combiner des collations bien-aimées avec leurs plats de menu traditionnels, créant le Big Cheez-It Tostada, qui nous sert du bœuf, de la laitue, des tomates et du fromage cheddar sur un craquelin Cheez-It qui est 16 fois le taille originale de la collation bien-aimée.

Wendy’s a également introduit un élément de menu très attendu en juin, en lançant une nouvelle version du Frosty à travers les États-Unis. Après avoir été «l’article le plus demandé» par les clients, la chaîne de restauration rapide a ajouté une fraise Frosty au menu pour un temps limité.

