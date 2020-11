Boston Dynamics Spot travaille désormais également dans la construction – surveille les bâtiments Foster + Partners de manière autonome

Nombreuses sont les tâches qu’il a accomplies Spot Boston Dynamics au cours des dernières années. Le chien robot, après avoir montré ses capacités de mobilité et d’intelligence, a commencé à être utilisé dans le monde réel. Nous l’avons vu patrouiller dans des parcs, dans des fermes, danser et même mesurer le rayonnement de Tchernobyl. Maintenant, le légendaire studio d’architecture Foster + Partners vous a confié une autre tâche: surveiller l’état des bâtiments en construction.





Le nouvel inspecteur en bâtiment

Le cabinet d’architecture Foster + Partners a décidé d’utiliser le robot Spot pour le projet Battersea Roof Gardens qu’il développe. Dans ce document, ils devaient surveiller l’état et l’évolution de la construction au fil du temps. Dans cet aspect, c’est précisément l’un des spots les plus importants de Boston Dynamics. Il est idéal pour les zones de patrouille où l’accès humain est plus difficile ou vous ne pouvez pas le faire directement parce que vous mettez votre vie en danger.

Foster + Partners explique qu’ils ont créé une carte du site du projet pour ce faire et ont transmis ces données à Spot. Ils vous ont également indiqué les données spécifiques à collecter et les zones à analyser en profondeur. Plus tard, le chien robot pourrait périodiquement et hebdomadairement effectuer ces analyses de la zone. Le résultat est «une séquence de modèles hautement comparable et cohérente».

Spot ne parvient pas seulement à patrouiller périodiquement et à obtenir des données d’une zone. Le studio d’architecture dit que le robot les a également aidés à produire une maquette numérique de leur propre siège londonien. Le chien robot est équipé de différents scanners LiDAR qui lui permettent d’obtenir des données détaillées de l’environnement en trois dimensions. Avec d’autres capteurs dans le bâtiment, les scans de Spot ont permis à l’entreprise de mieux comprendre comment le bâtiment est utilisé au fil du temps et d’améliorer son efficacité.

Il ne serait pas étrange que dans le futur nous voyons de plus en plus d’entreprises parient sur l’utilisation de Spot dans les constructions, surtout maintenant qu’il est en vente pour tout le monde. C’est un robot conçu pour se déplacer dans des endroits dangereux et aller là où les humains ne le font pas ou ne devraient pas. Les zones de construction sont un environnement potentiellement dangereux.

Via | Partenaires Foster +