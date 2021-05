BossLogic transforme Aaron Taylor-Johnson en Kraven le chasseur dans Spider-Man Villain Fan Art

Suite à l’annonce que Déchirer, foutre une branlée la star Aaron Taylor-Johnson jouera Kraven le chasseur dans le prochain Sony Homme araignée spin-off, certains fans se sont demandé si l’acteur était vraiment le bon choix pour le rôle de Marvel. Eh bien, de nouvelles œuvres d’art du talentueux artiste Boss Logic pourraient convaincre les sceptiques, imaginant Taylor-Johnson comme un guerrier stoïque et balayé par le vent, déterminé à devenir le plus grand chasseur qui ait jamais vécu comme le montre son manteau de fourrure à tête de lion.

Cette œuvre d’art typiquement époustouflante de BossLogic montre certainement à quel point l’acteur pourrait être beau dans le rôle de Kraven le chasseur, en fonction de l’adhésion de Sony à la représentation du personnage dans le matériel source de la bande dessinée. Basé sur la série spin-off Marvel du studio jusqu’à présent avec des goûts de Venin et Morbius, il est fort probable que Kraven ressemblera beaucoup à lui sur la page, et cette illustration pourrait donc finir par être assez proche de ce que le public voit dans les débuts de Kraven sur grand écran.

Bien qu’il y ait certainement ceux qui ne savent toujours pas si Aaron Taylor-Johnson peut réussir, l’acteur a prouvé à maintes reprises son talent diversifié, capable de passer de types faibles et ringards à des héros d’action brutaux en un seul bond, comme en témoignent les goûts de Nowhere Boy, animaux nocturnes, et Le mur, et Principe ainsi que plusieurs franchises de bandes dessinées telles que le Déchirer, foutre une branlée série et Avengers: l’ère d’Ultron. En fait, l’acteur est clairement loin d’avoir fini avec les films de bandes dessinées, après avoir signé pour jouer dans le réalisateur Matthew Vaughn. L’homme du roi aux côtés de Kraven le chasseur.

Alors que l’intrigue spécifique de Kraven le chasseur est actuellement inconnu, le film racontera probablement l’histoire d’origine du supervillain bien-aimé de la même manière que Venin et Morbius avant cela. Par conséquent, Kraven le chasseur devrait suivre les exploits du personnage Marvel créé par Stan Lee et Steve Ditko pour L’incroyable homme-araignée # 15 en 1964.

Né Sergei Kravinoff, Kraven a été élevé en Russie à l’époque de la Révolution russe. Après avoir trouvé un emploi au Kenya, en Afrique, Kraven a commencé sa carrière en utilisant les outils typiques du chasseur, mais avec le temps, il a développé une préférence pour abattre de gros animaux à mains nues. Après avoir rencontré un sorcier vaudou nommé Calypso, Kravinoff reçoit une potion à base de plantes qui améliore sa force, sa vitesse et ses sens, tout en prolongeant sa vie. Finalement, Kraven se fatigue de la chasse au gros gibier et est attiré par Homme araignée, devenant lentement obsédé par le fait d’être l’homme pour attraper le sympathique wallcrawler du quartier.

Les tentatives précédentes pour donner vie au personnage sur grand écran auraient été basées sur l’une des histoires les plus emblématiques de Kraven, La dernière chasse de Kraven, qui suivent le méchant de Marvel dans sa quête pour traquer et tuer Spider-Man. Étant donné que Spider-Man est peu susceptible d’apparaître dans le film, attendez-vous à des changements majeurs du matériel source. Kraven pourrait-il être sur le point de traquer Tom Hardy Venin à la place du sympathique wallcrawler de quartier?

Kraven le chasseur est mis en scène par JC Chandor (Une année des plus violentes, triple frontière) avec Art Marcum et Matt Holloway réécrivant un scénario précédemment commandé par Richard Wenk. Kraven le chasseur La sortie est prévue pour le 13 janvier 2023. Cette oeuvre a-t-elle changé d’avis? Ou auriez-vous préféré l’un des autres de Sony Kraven choix, comme Brad Pitt ou Keanu Reeves, d’avoir pris le rôle? Cela nous vient de Boss Logic.

Sujets: Kraven, Spider-man, BossLogic