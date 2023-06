Boss du monde dans Diablo 4 : Toutes les informations sur le lieu d’apparition, la minuterie et le butin

Maisons du Monde Canap d'angle convertible 4/5 places gris clair - Gris - Size: 220x88x158cm

La sobri t s'invite sur le canap d'angle convertible 4/5 places gris clair DUKE. Impossible de passer c t de ce coloris gris intemporel qui s'associera toutes les couleurs de votre int rieur. Plac e gauche ou droite, sa m ridienne r versible vous aidera structurer votre pi ce de vie. Vos convives restent dormir ? Pas de probl me, ce canap d'angle se transforme en couchage d'appoint en un clin d' il. Son syst me sur roulettes permet de d ployer un module compl mentaire pour former un lit d s que vous en avez besoin. Canap le jour, lit la nuit et capable de s'int grer dans tous les styles de d co : on l'adore !