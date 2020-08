Bose Headphones 700 lors du test: avec suppression du bruit pour les appels téléphoniques

Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 supprime également le bruit ambiant pendant les appels. En plus de cela, par rapport au QuietComfort 35 II, il y a un nouveau design, un nouveau réglage du son et dix niveaux ANC. Lors du test, nous avons vérifié si les écouteurs valaient le prix.

Conception et exécution: compact et robuste

Comparé à son prédécesseur, le Bose QuietComfort 35 II, le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 a été rendu plus compact. La conception est inhabituelle, de sorte que les deux écouteurs peuvent être tournés sur des tiges en acier qui se fondent dans le bandeau. Les écouteurs en plastique peuvent être déplacés de haut en bas sur les tiges et ainsi adaptés à différentes tailles de tête.





Le design a l’air indépendant et moderne.



L’étui de protection est compact.



L’intérieur révèle à quelle oreille les auditeurs se tournent.

Dans l’ensemble, le design semble beaucoup plus moderne que celui du QuietComfort 35 II. Les écouteurs sont construits de manière stable et devraient survivre à de nombreux voyages sans problème. Il repose confortablement sur la tête, même sur les longs trajets en train ou les vols. De manière pratique, le boîtier inclus s’avère compact et offre toujours un compartiment intégré pour les câbles USB-C et jack.

Conclusion: Le design est léger et moderne. Le traitement est robuste, même si les écouteurs sont uniquement en plastique.

Réduction du bruit: nature morte en dix niveaux

Les écouteurs Bose Headphones 700 sont associés à l’application Bose Music pour Android et iOS. Malheureusement, vous devez créer un compte et l’application nécessite un accès à l’emplacement. L’intensité de la suppression active du bruit peut être définie dans l’application, avec dix niveaux au choix. Avec le bouton sur le combiné gauche, l’utilisateur peut basculer entre les niveaux 0, 5 et 10 sans application.

La suppression du bruit peut être réglée en dix étapes dans l’application.

La suppression du bruit fonctionne mieux à cette fin pour bloquer les tonalités basses persistantes, telles que le bruit d’un train ou d’un vol. Les voix restent audibles même au niveau 10, mais sont alors difficiles à comprendre. Vous pouvez écouter les annonces dans le train en maintenant enfoncée la touche du combiné gauche, puis la suppression du bruit est temporairement réglée sur «0». L’effet: On dirait que vous n’avez pas d’écouteurs, puisque le bruit ambiant est maintenant capté par les microphones et joué dans les écouteurs.

En plus de voyager en train et en avion, les utilisations utiles de la suppression du bruit incluent la visite d’un café ou d’une bibliothèque, par exemple, si vous voulez y lire un livre sans être dérangé. En revanche, l’utilisation dans la circulation routière n’est pas recommandée, car les sources de danger doivent rester audibles ici.

Se promener dans la ville devient plus risqué à mesure que vous réglez la réduction du bruit. Le calme céleste dans une ville généralement bruyante comme Hambourg peut être séduisant pour les utilisateurs de casques, mais avec des conséquences imprévisibles. Votre propre conscience du risque et de la responsabilité est requise ici. Cela nous a également souligné le fabricant Bose, qui considère les voyages comme l’objectif principal des écouteurs.

Le bruit du vent lors de la randonnée est ce qui pourrait également assombrir la tranquillité céleste. En cas de vent fort, les écouteurs ne peuvent plus être utilisés de manière raisonnable – sous la pluie, ce n’est de toute façon pas conseillé, car ils ne sont pas étanches. Nous espérons que Bose accordera plus d’attention à l’aérodynamique lors de la conception d’un successeur.

La réduction du bruit est une bénédiction lorsque vous voyagez en train.

L’arrêt forcé après dix minutes sans mouvement peut être très gênant. Les écouteurs utilisent des capteurs de mouvement pour déterminer si l’utilisateur bouge – au moins un peu. S’il ne le fait plus, le Headphones 700 s’éteint après dix minutes. C’est pratique pour ceux qui oublient de l’éteindre lorsqu’ils le posent et ne veulent plus l’utiliser, mais que faire si vous dormez dans un avion? Le sommeil peut être soudainement interrompu en éteignant le casque. Ou que se passe-t-il si vous attendez un appel, posez le Bose sur la table et souhaitez y répondre avec les écouteurs?

Mise à jour, 19 décembre 2019: Entre-temps, Bose a publié une importante mise à jour du micrologiciel pour les écouteurs. L’arrêt automatique que nous avons critiqué dans le test a été prolongé de dix minutes à une heure pour que les écouteurs ne s’éteignent pas trop tôt contre la volonté de l’auditeur. L’utilisateur peut également désactiver complètement l’automatique. Cela élimine l’une de nos principales critiques.

Conclusion: En principe, la suppression du bruit fonctionne très bien, en particulier pour les tonalités continues et basses telles que les bruits de conduite ou pour les bruits de la ville ou du bureau. Les voix, cependant, restent perceptibles. Cependant, le fait que le casque s’éteigne automatiquement au bout de dix minutes si vous ne bougez plus est très peu pratique dans certaines situations.

Téléphonie: désormais avec suppression du bruit

Les microphones enregistrent également le bruit ambiant des appels téléphoniques, qui est ensuite filtré.

Une innovation du casque Bose Headphones 700 est la suppression du bruit du bruit ambiant pendant les appels. Cela signifie que si vous appelez quelqu’un, le bruit de fond de votre côté est filtré et l’appelé n’entend (presque) que votre voix. Cela a très bien fonctionné dans le test, selon les appelées, c’était même “parfait”. Pour le test, j’ai appelé quelqu’un sur un pont sur une rue très fréquentée et une autre personne dans l’agitation de la ville, dans les deux cas la communication était sans faille. Espérons que la technologie trouvera sa place dans davantage d’écouteurs à réduction de bruit.

Conclusion: La suppression du bruit pour les appels téléphoniques est une innovation pratique et réussie.

Fonctionnement: intuitif et fiable

Les écouteurs peuvent être contrôlés via le smartphone, mais également via des boutons et un champ tactile sur le combiné droit. Comme mentionné ci-dessus, le bouton du combiné gauche bascule entre les niveaux de réduction de bruit 0, 5 et 10. Le bouton supérieur sur le combiné droit est utilisé pour allumer et appairer avec le smartphone. Enfin, le bouton ci-dessous est destiné à l’activation d’un assistant vocal tel qu’Alexa ou Google Assistant.

Entre autres, trois boutons à l'extérieur sont utilisés pour le contrôle.

Un double tap sur le champ tactile démarre ou arrête une chanson, le glissement vers l’avant passe à la piste suivante, et le retour à la piste précédente. Pendant ce temps, vous pouvez augmenter le volume en balayant vers le haut et le diminuer en balayant vers le bas. Cela fonctionne parfaitement dans la pratique. Selon Bose, les commandes tactiles fonctionnent même à des températures très basses. Cela vaut la peine d’être mentionné car le concurrent direct Sony WH-1000XM3 aurait des problèmes ici selon certains utilisateurs et testeurs comme The Verge. Nous n’avons pas testé ce casque nous-mêmes.

Conclusion: Le fonctionnement avec les boutons et le pavé tactile fonctionne de manière intuitive et fiable.

Son: neutre

Comme d’habitude chez Bose, le son est centré. L’accent mis au milieu signifie que certains peuvent manquer à la fois les basses profondes et les altitudes plus élevées. Puisque les voix – et une grande partie de la musique pop moderne – sont de toute façon au milieu du son, cela ne dérangera pas la plupart des gens. Avec la musique classique, en revanche, le spectre de fréquences est plus large, même le métal bénéficie d’aigus et de graves plus élevés que le Bose.

Le Bose Headphones 700 sonne bien, mais pas exceptionnel.

Malheureusement, le casque Bose Headphones 700 ne prend pas en charge aptX, aptX HD ou LDAC. Ces codecs Bluetooth auraient fourni une meilleure transmission du son. Le casque peut également être connecté au smartphone avec un câble. La qualité sonore est améliorée de cette manière, mais le casque Bose Headphones 700 ne monte pas dans les sphères hi-fi. L’objectif de ces écouteurs est la réduction du bruit, pas une qualité sonore particulièrement élevée.

Conclusion: Si vous recherchez un son hi-fi, vous devez chercher ailleurs. D’un autre côté, si vous aimez la pop et le rock (mais pas le métal ou le classique, où les hauteurs et les notes plus basses sont plus importantes), vous serez généralement satisfait de la qualité du son.

Conclusion: de grands fabricants de silencieux

Les écouteurs Bose Headphones 700 sont parmi les meilleurs casques antibruit. Ils sont de bonne facture, confortables, offrent une suppression du bruit réussie et peuvent être contrôlés de manière intuitive. La suppression du bruit du bruit ambiant lors des appels téléphoniques est également convaincante.

Le prix relativement élevé est particulièrement gênant pour le Bose.

Le plus gros problème, cependant, est ailleurs: le prix de départ de 400 euros. Pour le concurrent direct Sony WH-1000XM3, seuls 300 euros sont dus. Malheureusement, nous n’avions pas cela dans le test, mais en termes de fonctionnalités, les écouteurs prennent très peu, voir ci-dessous. À cet égard, les écouteurs Bose Headphones 700 sont recommandés pour ceux pour qui les caractéristiques spécifiques (suppression du bruit pendant les appels, dix niveaux de suppression du bruit) sont particulièrement importantes. D’autres sont plus susceptibles d’utiliser le Sony, le QuietComfort 35 (II) ou ils attendent une réduction de prix.

Mise à jour, 28 juillet 2020: Les prix du casque Bose 700 et du Sony WH-1000XM3 sont désormais au même niveau, aux alentours de 300 euros. Nous avons augmenté le score du casque Bose en conséquence: le rapport qualité-prix est passé de 2,5 à 4 points et le score global s’est amélioré de 0,1 point à 4,3.

Le Sony WH-1000XM3 était en ma possession depuis longtemps, je peux donc me permettre une conclusion. Le son des écouteurs Sony est supérieur à celui du Bose. La conception, la finition, les caractéristiques spéciales et le fonctionnement parlent pour le Bose. La suppression du bruit est à un niveau élevé comparable.

j’ai aimé cela Je n’aimais pas trop ça + Compact et stable + Son discret + Suppression du bruit avec 10 niveaux + NC pour téléphoner + Fonctionnement intuitif – La qualité sonore est correcte, les graves et les aigus sont médiocres