Bosch Smart Home enfin avec la connexion HomeKit

Les utilisateurs des solutions de maison intelligente Bosch peuvent être satisfaits: à partir de la mi-août, les appareils seront compatibles avec Apple HomeKit. Cela signifie que les lampes intelligentes, les thermostats de radiateur et les volets roulants de Bosch pourront à l’avenir être commandés via Apple HomeKit.

De cette manière, les utilisateurs peuvent combiner leur Bosch Smart Home avec des appareils compatibles HomeKit et les faire interagir les uns avec les autres dans différents scénarios. Exemple: la porte de garage avec ouvre-porte de garage compatible HomeKit s’ouvre dès que la porte du sous-sol s’ouvre avec un contact de porte intelligent de Bosch.

L’intégration rend le géorepérage possible

Avec l’intégration des produits Bosch Smart Home dans HomeKit d’Apple, le géorepérage est également devenu possible. Cela signifie que des scénarios automatisés peuvent être déclenchés lorsqu’un résident passe une frontière géographique prédéterminée. Comme entrer dans votre propre propriété.

Le contrôle est possible via l’app Apple Home sur l’iPhone ou l’iPad ainsi qu’avec l’Apple Watch ou le Mac. Et en plus de l’Assistant Google et d’Amazon Alexa, Siri est désormais également disponible en tant qu’assistant vocal pour les produits intelligents Bosch. Si vous souhaitez utiliser l’application pour l’accès à distance et l’automatisation, vous avez besoin d’un centre de contrôle HomeKit sous la forme d’un HomePod, d’iPad (avec iOS 10 ou plus récent) ou d’Apple TV (au moins 4e génération).

La Bosch Smart Home peut être contrôlée via l'Apple Watch.

Cependant, l’application Bosch Smart Home ne peut pas et ne doit pas être complètement remplacée. Les services tels que le système d’alarme, les vacances d’été ou la simulation de présence ne sont pas intégrés dans l’application Apple Home. La gamme complète des fonctions est réservée à l’application Bosch.

Appareils Bosch avec connexion Apple HomeKit

À partir du 13 août, les appareils Bosch suivants pourront être contrôlés via Apple HomeKit:

Contrôleur de maison intelligente

Fiche adaptateur

Thermostat de radiateur

Contact porte / fenêtre

Commande de volet roulant

Contrôle de la lumière

détecteur de mouvement

Twinguard

Dispositif d’alarme de fumée

Des produits supplémentaires devraient suivre au cours de l’année grâce à des mises à jour logicielles.