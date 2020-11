Bosch Saison 7: date de sortie et informations réelles

Les studios Amazon sont un lieu où se produisent des enquêtes américaines sur les actes répréhensibles, avec un plus grand spin-off. Apparemment, les administrations de flux Amazon ne laisseront pas les foules s’engager dévastées. De cette façon, les fans seront heureux de se rendre compte que la joie américaine et le spectacle du réseau Web de jeu douteux. Il ressuscite et accompagne la saison 7 de Bosch. En outre, les fans sont satisfaits de se rendre compte que cette saison sera la dernière saison du groupement.

Le renouvellement de la saison 7 de Bosch annoncé après la dernière saison 6. Cela a circulé le 16 avril 2020 par arrangement Productions. Au cours de la dernière saison, l’arrangement s’est bien déroulé avec un peu d’humour. Actuellement, les amoureux tiennent avec enthousiasme pour comprendre ce qui va suivre après la capture de la maison.

Date de livraison de la saison 7 de Bosch

Nous ne sommes pas certains de la date d’envoi de Season car les créateurs n’ont pas annoncé la date officielle de distribution de cet arrangement. C’est parce que, plus tôt, ils doivent terminer leur tournage. C’est à cause de l’épisode mondial du Coronavirus, qui ne fait pas mal aux organisations. Pourtant, en plus pris de nombreuses vies dans le monde entier.

L’intrigue de Bosch Saison 7

Dans l’arrangement, nous comprendrons que les flics sont plus impliqués dans l’entreprise de gestion des médicaments. Et leurs efforts et leur examen sous Bosh et John. Nous pouvons également regarder la véritable histoire derrière le décollage d’Arvil.

Le casting de Bosch Saison 7

Il n’y a pas de données officielles concernant le casting de la saison 7. Les lancers suivants sont nécessaires pour revenir dans la prochaine saison. De même, jouer le rôle de:

Jamie Hector, comme détective Jerry Edgar.

Spear Reddick comme Irvin.

Titus Welliver comme Harry Bosch.

Amy Aquino, comme le lieutenant II Grace Billets.

Madison Lintz comme Maddie Bosch.

DaJaun Johnson asf Rondell Pierce.

Troy Evans en tant que détective Johnson

Outre ces types de personnages, nous pourrions voir des noms immaculés dans la saison à venir.

Lorsque Bosch ouvrira cette affaire, il se retrouvera dans une dangereuse course contre la montre. Regarder #BoschAmazon Saison 6 maintenant @PrimeVideo. https://t.co/gLshd5KkKJ pic.twitter.com/OTOYqfGBGF – Bosch (@BoschAmazon) 17 avril 2020

Bande annonce

Pour le moment, nous n’avons pas la revue officielle de la saison 7.

