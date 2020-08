Boruto Naruto Next Generations Episode 161: date de sortie, aperçu et quelles nouveautés seront là !!

«Baruto» est un anime assez agréable, surtout si vous aimez ou suivez la franchise Naruto. Plus que tout, Baruto parvient également à évoquer un sentiment de nostalgie pour tout le monde. Baruto »est la suite directe de Naruto Shippuden et est présenté en première depuis le 5 avril 2017.

‘Baruto’ Episode 161 Date de sortie:

Jusqu’à présent, la récente saison de Naruto Naruto Next Generations compte 160 épisodes. Désormais bientôt le 16 août 2020, le 161 ème épisode sera accompagné de nouvelles surprises. Le titre sera «Les cauchemars de Castel».

Intrigue et critiques pour l’épisode à venir:

Ceux qui suivront tout au long de son voyage se souviendront très bien. C’est un enfant extravagant avec de grands rêves. Et joue parfois de petites farces idiotes aux autres aussi. Mais cette fois, ce n’est pas un enfant mais un père d’enfant. Malheureusement, Naruto, bien qu’il ait tout dans la vie, la vie n’est pas que du soleil et des arcs-en-ciel. Baruto, le gamin de Naruto, lui est également semblable au même sens de l’humour et méchant. Il suit une formation de Shinobi de nouvelle génération. Cette saison raconte les phases de sa vie. À l’avenir, il doit sortir de sa zone de confort. Pour assurer la sécurité de son peuple et se tenir comme un brave guerrier Shinobi.

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS – Episode 161 – Le château des cauchemars vient de sortir! https://t.co/6QldL60lar pic.twitter.com/5xTYyU0335 – Crunchyroll (@Crunchyroll) 16 août 2020

Où regarder la version doublée de l’anime:

Parce que c’est une série de mangas japonais, donc comme la plupart des autres, c’est en japonais. Mais vous pouvez le regarder avec des sous-titres anglais sur Crunchyroll et Hulu. La sortie de la version doublée prend du temps, mais elle sera disponible sur Viz Media et Anime Lab.

