Boruto met en place une stratégie secrète pour abattre Ao dans Boruto: Naruto Next Generations Episode 186

L’épisode 186 de Boruto: Naruto Next Generations s’intitule «Comment vous l’avez utilisé». L’anime adaptera les chapitres 21 et 22 du manga, selon le synopsis du magazine Animedia, le plan secret de Boruto pour vaincre Ao.

Pour vaincre le puissant adversaire Ao, Boruto a développé une stratégie utilisant l’outil scientifique ninja! Quel sera le résultat de cette bataille entre l’équipe 7 et Ao?

On dit que le code a des capacités inconnues. Il prétend être plus fort que Delta. Quant à Delta, elle a un outil scientifique ninja intégré dans son corps. Elle peut submerger un adversaire avec son rayon destructeur.

Boruto Episode 186 membres du personnel –

Réalisateur: Noriyuki Abe

Storyboard: Fukui Nozomi

Directeur de l’animation: Hiroaki Imaki, Park Myuoung Hun et Retsu Ohkawara

Scénario: Atsushi Nishiyama

Studio: Jiwoo et Studio Pierrot

Date de sortie – Quand Boruto Ep 186 sera-t-il diffusé?

Selon le calendrier de sortie, Boruto: Naruto Next Generations publie un nouvel épisode chaque dimanche. L’épisode 186 de Boruto sortira le 14 février 2021.

Où regarder Boruto: Naruto Next Generations Episode 186?

Vous pouvez diffuser tous les épisodes de Boruto: Naruto Next Generations sur Crunchyroll, Netflix et Hulu. Nous condamnons vivement l’utilisation d’un site Web illégal pour regarder des animes. Vous pouvez en savoir plus sur les sites de streaming d’anime ici.

Aperçu de l’épisode 186 de Boruto:

Je sais que vous avez choisi un chemin différent de celui d’un shinobi, mais vous avez toujours des sentiments persistants, n’est-ce pas? Je peux voir – le shinobi en moi est mort. Le Kara m’a donné un nouveau pouvoir. Ils m’ont donné une raison de vivre comme leur outil.