Boruto 60: spoilers manga Naruto Next Generations

Premières fuites avec images et spoilers pour le manga Boruto 60.Disponible le 20 juillet en Espagne en espagnol et officiellement GRATUIT.

Comme le manga Dragon Ball Super 74, le 20 juillet arrive le manga Boruto. Aujourd’hui, nous avons les premiers spoilers avec des images de la Boruto 60 : Manga Naruto Next Generations. Vous pouvez voir tout ce qui a été divulgué de ce chapitre tant attendu dans la galerie d’images ci-dessous.

Le 20 juillet, la plateforme Manga Plus publiera officiellement le manga Boruto en espagnol. Pour pouvoir lire cet épisode du manga, il suffit de télécharger l’application sur notre appareil mobile. Nous pouvons lire tous les mangas depuis l’application ou depuis le navigateur Web.

intrigue manga

À cette époque, la grande guerre des ninjas appartient au passé et le village de Hidden Leaf jouit de la paix. Le fils du Septième Hokage, Boruto, vit tristement dans l’ombre de l’énorme influence de son père, inconscient de la nouvelle catastrophe qui plane sur le monde… Ici commence la légende d’une nouvelle génération !!

Derniers chapitres du manga

-Front commun ! Boruto: Naruto Prochaines Générations 37

« Un bâtard dangereux ! Boruto: Naruto Prochaines Générations 38

-Un test. Boruto: Naruto Prochaines Générations 39

-La technique invisible. Boruto : les prochaines générations 40

-La nouvelle équipe sept. Boruto : les prochaines générations 41

-Régénération, Boruto: Next Generations 42

-Démonstration, Boruto: Next Generations 43

-Amour, Boruto: prochaines générations 44

-Asile, Boruto: Next Generations 45

-Vraie identité, Boruto: Next Generations 46

-Destiny, Boruto: Next Generations 47

-Limite de temps !! Boruto : les prochaines générations 48

-Détermination, Boruto: Next Generations 49

-Utilitaire, Boruto: Next Generations 50

-Sacrifice, Boruto: Next Generations 51

-Mode Baryon, Boruto: Next Generations 52

-C’est la dure réalité, Boruto: Next Generations 53

-Frères, Boruto : prochaines générations 54

-Héritier, Boruto: Next Generations 55

-Code, Boruto : prochaines générations 56

-Ada, Boruto : prochaines générations 57

-Le salaud a quand même fait quelque chose de bien, Boruto: Next Generations 58

-Chevalier, Boruto : prochaines générations 59