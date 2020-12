Boris Johnson nomme un député anti-LGBT comme envoyé pour la liberté religieuse

La députée Fiona Bruce sera le nouvel envoyé spécial pour la liberté de religion et de conviction (Wikimedia Commons)

Boris Johnson a suscité de vives inquiétudes avec la nomination du député de Fiona Bruce en tant que son nouvel envoyé pour la liberté de religion et de conviction.

Il a été annoncé dimanche (20 décembre) que Bruce, un chrétien fidèle et membre de l’Alliance évangélique, travaillera au nom du gouvernement pour promouvoir la position du Royaume-Uni sur la «liberté religieuse» à l’étranger, ce qui suscite des inquiétudes concernant son bilan sur les LGBT + et les femmes. droits.

Le premier ministre était «ravi» de nommer Bruce «un ardent défenseur de la tolérance et de la liberté». Mais cette décision a été fermement condamnée par la principale organisation caritative de défense des droits humains Humanists UK, qui a souligné ses nombreux efforts contre les droits des non-religieux.

«Fiona a été un adversaire engagé de [freedom of belief] pour les non-religieux à la maison – depuis de nombreuses années, l’opposant le plus engagé et le plus actif au parlement – ainsi qu’un farouche opposant aux droits humains des femmes et aux droits humains des personnes LGBT + », a déclaré l’organisation caritative dans un communiqué.

Il a exprimé «l’alarme et la déception» que quelqu’un avec son dossier soit nommé à un tel rôle, soulignant son soutien aux motions visant à bloquer l’enseignement des visions du monde non religieuses dans les écoles, à rendre le culte religieux obligatoire et à permettre aux médecins de se retirer avortements.

En plus d’être «l’opposante la plus proéminente et la plus active de l’avortement» de tous les députés, a déclaré Humanists UK, son bilan de vote indique qu’elle s’est constamment opposée aux droits des LGBT + tout au long de ses dix années en tant que députée de Congleton.

À chaque vote dont elle disposait, elle s’est battue contre le mariage homosexuel en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, y compris pour le personnel des forces armées en dehors du Royaume-Uni.

Et en 2016, elle a siégé à un comité consultatif et a parlé au nom d’un rapport appelant à la législation britannique pour tenir compte des droits religieux des employés – même si cela entraîne une discrimination à l’égard des personnes LGBT +.

Le directeur général de Humanists UK, Andrew Copson, a déclaré: «Nous ne sommes pas alarmés par la nomination de Fiona Bruce parce que nous avons une animosité personnelle contre elle, mais parce que son bilan la montre à la fois comme une opposante à la liberté de croyance pour les non-religieux et en tant que personne. qui ne traite pas la liberté de religion ou de conviction comme faisant partie d’une famille de droits de l’homme universels, indivisibles et interdépendants.

«Ses actions et ses condamnations sont parfaitement légitimes dans un pays libre, mais elles sont incompatibles avec les engagements déclarés du Royaume-Uni sur FoRB.»

L’organisme de bienfaisance a écrit à Boris Johnson et au ministre des Affaires étrangères Dominic Raab pour lui faire part de ses préoccupations concernant «le tort que cette nomination fera» à la liberté de religion et de conviction, tant au pays qu’à l’étranger.

RoseActualités a contacté le député Fiona Bruce et Downing Street pour obtenir des commentaires.