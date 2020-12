Boris Johnson envoie un message de tranquillité malgré la suspension de l’expédition de marchandises depuis la France

Le Royaume-Uni réduit légèrement les infections le maximum historique du dimanche

, 21 décembre () –

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé la population à acheter normalement lundi et a assuré que « la grande majorité » des approvisionnements en nourriture et en médicaments que le Royaume-Uni reçoit n’ont pas été affectés par la décision annoncée dimanche. par la France de suspendre le trafic de marchandises à la suite de la détection d’une nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni.

« Il est essentiel en premier lieu de souligner que les retards qui n’affectent que Douvres n’affectent que les transports gérés par des personnes et seulement 20% du total qui part et arrive du continent européen », at-il soutenu dans un message à la nation.

« Ces retards n’affectent qu’un petit pourcentage de produits alimentaires entrant au Royaume-Uni. Les supermarchés britanniques ont signalé que leurs chaînes d’approvisionnement sont solides et robustes, de sorte que tout le monde peut continuer à faire ses achats normalement », a-t-il ajouté.

Johnson a expliqué qu’il s’était entretenu avec le président français Emmanuel Macron et que les deux travaillaient pour « débloquer le flux commercial le plus rapidement possible ».

Pendant ce temps, en ce qui concerne l’épidémie, le ministère britannique de la Santé a signalé ce lundi 33364 nouvelles infections, un chiffre légèrement inférieur au record historique de 35928 cas publié dimanche, même s’il est vrai que les chiffres de lundi correspondent. aux tests effectués le dimanche, en nombre nettement inférieur à ceux des autres jours de la semaine.

Le bulletin de lundi comprend également 215 décès, contre 326 dimanche, portant le Royaume-Uni à 2 073 511 cas confirmés et 67 616 décès depuis le début de la pandémie. Géographiquement, il y a 190 nouveaux décès en Angleterre, 10 au Pays de Galles, 7 en Irlande du Nord et aucun en Écosse.

