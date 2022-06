« Borgen : royaume, puissance et gloire » : le retour d’un thriller politique de toutes les lettres

Les fans de thriller politique ils peuvent vous accueillir dans une histoire nouvelle mais déjà ancienne. Netflix vient de sortir Borgen : royaume, puissance et gloirela suite de Borgen, une série qui se propose de démêler les rouages ​​de la politique danoise de l’intérieur. Ainsi, dans ses premières saisons, il suit de près la montée en puissance de birgitte nyborgqui devient la première femme ministre du pays.

Des années plus tard et la pandémie de coronavirus passée, Birgitte n’occupe plus ce poste et sa carrière est en déclin. Cependant, désormais secrétaire d’État, elle devra prendre en charge un important différend diplomatique avec le Groenland après la découverte de pétrole dans ce territoire, qui, bien qu’autonome, appartient au Royaume du Danemark. Cette mission pourrait le rendre à la fois à la gloire et à sa fin ultime en politique.

Sans aucun doute, la série créée par Adam Prix reprend ce rythme électrisant et sobre, typique de ses précédents opus. À partir de l’épisode numéro 1, le conflit majeur qui a à voir avec le Groenland est raconté correctement, avec des dialogues intrigants et est formé comme le fil conducteur qui rendra visible d’autres problèmes frappants qui, bien sûr, hanteront la figure de Birgitte.

En ce sens, il convient de mentionner que Borgen : royaume, puissance et gloire, fait un équilibre intéressant entre son rôle de femme politique, de femme et de mère. La première chose qui sera révélée est sa rivalité évidente avec le Premier ministre, Signe Kraghqui se méfiera même de ses capacités à occuper le poste de Ministre des Affaires étrangères. Birgitte, cependant, saura habilement s’en occuper.

L’intelligence et la rapidité mentale de ce personnage sont vraiment remarquables, même sa fermeté. Birgitte ne laisse rien au hasard, même si cela ne signifie pas qu’au fil des chapitres, des défis se présentent qui la mettront en échec comme jamais auparavant. En revanche, son univers privé, dans ces nouveaux épisodes, prendra une certaine place de choix. Le lien pas si étroit avec magnus, son fils unique, commencera à être un tournant dans sa carrière et plus tard l’objet d’analyse du cours de sa vie. Et ici le point est pour Sidse Babett Knudsenqui réussit une nouvelle fois à se mettre dans la peau de Birgitte Nyborg avec une performance exceptionnelle.

Dans cette nouvelle histoire de Borgenun autre des personnages à souligner est celui de Asgerinterpreté par Mikkel Følsgaard, qui jouera un rôle intéressant dans les négociations avec le Groenland. L’artiste donne une grande performance en ajoutant quelques gags comiques nécessaires à la série. C’est que cet homme si structuré et organisé a des obsessions qui transparaissent dans les chapitres avec beaucoup d’humour.

De même, et comme son titre l’indique, le pouvoir dans Borgen est un thème central. Dans ce scénario, chacun des évêques politiques présents ne se privera pas de garder le contrôle de ses fonctions et de les augmenter si nécessaire. Mais, ici, il ne faut pas oublier le rôle que joue le journalisme dans cette offre de commandement. En réalité, Katrine (Birgitte Hjort Sørensen) L’ancienne attachée de presse de Birgitte abandonne complètement son rôle en politique pour retourner au journalisme et, à partir de là, se battre pour ce qu’elle croit être juste pour la société dans la poursuite de ses propres idéaux. A son tour, son rôle sera également significatif dans les conséquences qu’apporteront les décisions et les alliances que son ancien patron prendra en tant que secrétaire d’Etat.

Borgen : royaume, puissance et gloire a huit épisodes d’une heure qui nous rend le meilleur de ce genre avec, en plus, une incomparable touche de mystère et de drame. Bien sûr, ceux qui ne sont pas liés à ce type d’intrigue, auront un peu plus de mal à rentrer dans l’ambiance qui leur est proposée, car non seulement Ce qui est dit compte, mais comment c’est dit. Mais force est de constater que, finalement, ce sont ces éléments du scénario qui font de cette série un grand représentant du thriller politique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂