"Borgen : Royaume, puissance et gloire" Aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Il y a quelques jours, la suite de la série danoise Borgen est sortie, qui mettait en vedette Sidse Babett Knudsen et s’était terminée en 2013 après trois saisons.

©IMDBLe retour a eu lieu le 2 juin.

Il fut un temps où certains utilisateurs de Netflix ils consommaient les productions nordiques ad nauseam. C’est ainsi qu’ils sont passés pluiela équinoxela Rita et les Ragnarök. C’est ainsi qu’est également née une histoire qui, pour beaucoup, était définie comme « la château de cartes du Danemark ». On parle de Borgenune série de trois saisons mettant en vedette Sidse Babett Knudsen.

Après trois émissions axées sur l’histoire de birgitte nyborg, la première femme à devenir Premier ministre au Danemark. Ainsi, les différents problèmes qui entourent le monde politique de cette nation européenne ont été racontés dans une série dont l’émission originale a été donnée en Radio Danemark (DR), le signe public du Danemark. Maintenant, une décennie plus tard, Netflix a réussi à garder les droits et, tout comme il l’a fait avec Le vol d’argentraviver cette fiction.

2 juin a frappé la plate-forme Borgen : Royaume, puissance et gloirecentré sur le monde politique de Copenhague, mais non plus comme Nyborg dans le rôle de Premier ministre mais en tant que chef du portefeuille des Affaires étrangères du Danemark, d’où il devra faire face à des problèmes plus actuels. Sans aller plus loin, le changement climatique était l’un des points à l’ordre du jour à aborder dans ce redémarrage, notamment en ce qui concerne la découverte de pétrole dans l’Arctique et la lutte avec le Groenland pour résoudre ce problème.

Borgen : Royaume, puissance et gloire se compose de 8 épisodes au total qui présentent le retour de Sidse Babett Knudsen dans le rôle de Nyborg. Elle viendra avant Signe Kraght (Johanne Louise Schmidt), la nouvelle Première ministre du Danemark, qui avec une façon de travailler plus liée aux réseaux sociaux et une exposition sur ceux-ci, mettra sa vision traditionnelle de la politique en échec. 5 jours après son arrivée, sait-on quelque chose sur une seconde saison ?

+Ce que l’avenir réserve à Borgen : Royaume, pouvoir et gloire

Jusqu’au moment, Netflix ne s’est pas exprimé sur la possibilité de voir de nouveaux épisodes de Borgen : Royaume, puissance et gloire. Cependant, considérant que la plateforme a décidé de relancer la série de la même manière qu’elle l’avait fait avec Le vol d’argent il y a quelques années, il faut espérer que l’accord a porté sur plus d’une livraison et que le monde politique au Danemark a encore plus d’histoires à raconter dans le N rouge.

