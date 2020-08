Borderlands 3: Y aura-t-il un deuxième abonnement de saison et bien plus

La commémoration d’un an de Borderlands 3 est dans un mois seulement, avec de petits événements en jeu qui se préparent apparemment à quelque chose de plus grand. La réponse évidente est la découverte d’autorité du DLC Krieg, cependant, Gearbox pourrait concocter plus que cela.

Pass deuxième saison

De nombreux fans ont peut-être vu que Gearbox était devenu inhabituellement tranquille en commençant tard. Outre les petits événements, il n’y a pas eu de guide approprié depuis le printemps. Cela pourrait être à cause de la pandémie de COVID-19, cependant, une autre chance est que c’est la structure d’humeur pour quelque chose d’important. De plus, dans un mois, c’est l’occasion idéale de montrer quelque chose d’important: plus de Borderlands 3.

Borderlands 3 a été initialement livré le 13 septembre 2019 et ce moment se rapproche rapidement. Septembre s’aligne cependant sur quelque chose d’aussi important peut-être. Cela en soi serait probablement un festival assez grand, mais la tranquillité relative pourrait être le calme avant la tempête.

Il y a une possibilité décente que les ports PS5 et Xbox Series X soient déclarés comme une caractéristique de cette commémoration d’un an, sinon plus tard. C’est de toute évidence la réponse indéniable, car Borderlands 3 est généralement un jeu plus actuel et toujours très célèbre. Avec des rassurants de pointe tombant dans un avenir pas si lointain, ce serait une méthode décente pour poursuivre l’omniprésence du jeu, reliant deux âges à ce nouveau jeu. Quoi qu’il en soit, au cas où il le ferait, Borderlands 3 doit à ce stade soutenir l’enchantement. Peu à peu, il y a une réponse évidente et qui semble, à tous égards, être un deuxième laissez-passer de saison.

Probablement un autre DLC

S’attendre à Borderlands 3 fait le saut de pointe, ce qui implique que la popularité de la substance sera là. Les jeux passés n’ont pas dépassé les limites avec les DLC basés sur l’histoire, mais Borderlands 3 existe dans un cadre totalement extraordinaire. Un deuxième laissez-passer de saison pourrait continuer à élargir l’intrigue du jeu et à étoffer l’univers le plus remarquable de Borderlands, sans consacrer fondamentalement des actifs à un nouveau jeu en plastique. Saisir une publicité de pointe avec une deuxième saison a un impact plus rapide sur les portefeuilles de Gearbox.

