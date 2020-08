Borderlands 3: Très rapide, obtenez 3 nouvelles clés d’or gratuites avec ce code

Gearbox continue de chouchouter les fans de Borderlands 3 avec de nouvelles clés pour obtenir des objets intéressants gratuits pour Borderlands 3. Cette fois, la société a donné un nouveau code avec lequel vous pouvez débloquer trois nouvelles clés d’or gratuites pour Borderlands 3 via le site Web du jeu.

Nous vous rappelons que pour pouvoir débloquer ce cadeau, vous devrez avoir votre profil Xbox Live lié dans Borderlands 3. Cette clé fonctionne également pour d’autres plates-formes et vous pouvez l’utiliser sur toutes sans aucun problème.

Golden Key gratuit pour Borderlands 3

CHW3B-SHHCZ-CXWXZ-XJT33-CJTXS

Pour utiliser ce code, vous devez le faire à partir du lien suivant vers la page officielle du jeu. Dépêchez-vous, ce code n’est pas infini et vous ne pourrez l’utiliser que jusqu’à demain 10 août à 17h00 heure espagnole.

Borderlands 3 est désormais disponible sur Xbox One, vous pouvez lire notre analyse complète et connaître tous les détails du jeu via le lien suivant.