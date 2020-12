Borderlands 3 Shift Codes List (décembre 2020) – Golden Keys & Rewards

Notre Borderlands 3 Liste des codes de décalage Jetez un œil à tous les codes fonctionnels et disponibles qui peuvent être échangés contre des cosmétiques, des armes, des grenades et plus encore! Ces codes BL3 vous donneront généralement des clés d’or, qui sont utilisées dans le jeu pour ouvrir un coffre sur le navire Sanctuary qui donne un tas de butin en fonction du niveau de votre personnage!

Borderlands 3 Liste des codes de décalage

Nous avons tous les codes Borderlands 3 disponibles ci-dessous! Les codes sortent au hasard et expirent après un court moment, alors assurez-vous de signet cette page et revenez souvent. Nous mettrons à jour ce post une fois qu’une clé aura été publiée, ainsi que les tweeter, alors suivez-nous ici. Randy Pitchford, PDG de Gearbox Software, donne des clés de temps en temps, vous voudrez peut-être le suivre également. ici!

Borderlands 3 Shift Codes (Fonctionnement)

Voici une liste de codes qui n’ont pas encore expiré:

59WBB-FSWR9-KFC69-R3B3B-3FKST – Échangez le code pour le skin Reinskag ECHO, le skin Snow Globe ECHO, le skin Candy Cane ECHO, un bijou Mercenary Day et des skins de joueur de vêtements de fête. (Expire le 31 décembre)

WS5JB-JBRRS-KFWF9-6B3JB-T66J5 – Utiliser le code pour un pistolet Atlas légendaire (expire le 1er janvier)

ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H – Échangez le code contre 3 Golden Keys (permanents)

ZFKJ3-TT6FF-KTFKT-T3JJT-JWX36 – Échangez le code pour 1 clé d'or (permanente)

9XCBT-WBXFR-5TRWJ-JJJ33-TX53Z – Échangez le code pour 1 clé d'or (permanente)

HXKBT-XJ6FR-WBRKJ-J3TTB-RSBHR – Échangez le code pour 1 clé d'or (permanente)

Z65B3-JCXX6-5JXW3-3B33J-9SWT6 – Échangez le code pour 1 clé d'or (permanente)

ZRWBJ-ST6XR-CBFKT-JT3J3-FRXJ5 – Échangez le code pour 1 clé d'or (permanente)

Borderlands 3 Shift Codes (Expiré)

Ces codes ne sont plus disponibles et ne peuvent plus être utilisés.

K95JT-HWCFH-5FKR9-RJTBB-HWJ36 – Utiliser le code pour 3 Golden Keys (expire le 19 octobre 2020)

K9CTB-5FTRH-KXWRH-FJBJ3-TKKTJ – Utiliser le code pour 5 Golden Keys (expire le 20 septembre 2020)

KZ5TT-6BB6Z-WF56S-XBBBB-RH6SF – Utiliser le code pour 3 Golden Keys (expire le 31 août 2020)

5HWJT-K3TFZ-WFCFS-R3J3J-5TCCB – Utilisez le code pour 3 Golden Keys (expire le 24 août 2020)

KSK3T-BJ3RZ-C6WF9-FT3BJ-36RCK – Utiliser le code pour 3 Golden Keys (expire le 17 août 2020)

KHWT3-FSSWH-WXC69-FTJBJ-5TWSW – Échangez le code contre 3 Golden Keys (expire le 3 août 2020)

WZCTJ-KZZCH-KXCF9-RT3TJ-6WWK9 – Échangez contre 3 Golden Keys (expiré le 27 juillet 2020)

C9WJJ-BZSW9-5XC69-XTTBJ-S9JJR – Échangez contre 3 Golden Keys (expiré le 27 juillet 2020)

WHCJB-XF9C9-KFWXS-XJT3T-3RTKR – Échangez contre 3 Golden Keys (expiré le 6 juillet 2020)

CHWJ3-XKHCH-K6KXZ-XT3TT-6HB66 (5 clés d’or)

WH5TT-CWZ5Z-WXWR9-63BB3-ZWBR3 (3 clés d’or)

CB53B-WJTTJ-HJCZC-HBK3T-F3RX5 (3 clés d’or)

CTKB3-3TTB3-ZTWH5-9T5JJ-3TSH9 (3 clés d’or)

5SKTJ-3CSKZ-WFCF9-6BJ3T-WC96W (fusil de chasse légendaire de conférence téléphonique)

5JCTJ-FZSHK-R9R6Z-5RBTB-KKJZT (10 clés d'or)

CBWT3-B99HW-6SFX9-5FJJB-J39KJ (3 clés d’or)

5BKBB-KZ9SK-69R69-5F3TT-RK5RC (3 clés d’or)

KTKTT-HXHZK-XZFRZ-CXTJJ-XXWKK (5 clés d’or)

C3KTJ-WF9SK-F9F6H-56TT3-CZ6FR (10 clés d’or)

CTWJB-H5HSW-R96RS-5R3BB-H33K5 (5 clés d’or)

WBKTT-XXHSW-XHRXZ-KRJTJ-RKWSH (3 clés d’or)

CTWBT-RKZZ5-6S6XS-WR33T-RHZ59 (3 clés d’or)

C3KJB-3H9HZ-63KZW-9BKJB-WZRCR (5 clés d’or)

KBWBJ-W5HH5-RZXF9-KXB3T-JRBRJ (3 clés d’or)

C3C3B-BB9SS-FTKHK-ZTWTB-99CRX (10 clés d’or)

Échange de codes de quart

Vous pouvez échanger des clés via les options suivantes:

Une fois que vous avez utilisé une clé, elle apparaîtra dans votre courrier dans le jeu. Alors, dirigez-vous vers votre menu social pour les récupérer.

Que sont les codes de quart?

Les codes de changement sont utilisés pour collecter des clés d’or qui débloquent un coffre sur le sanctuaire qui vous récompensera! Ils sont distribués parfois au hasard en suivant Gearbox et les canaux sociaux Borderlands, ou ils peuvent être distribués lors de divers événements. Vous avez besoin d’un compte Shift pour utiliser les clés, alors assurez-vous d’en créer un.

Comment obtenir les clés d’or

Les Golden Keys peuvent être obtenus via les codes Shift. Ces clés d’or peuvent être utilisées dans le jeu pour ouvrir un coffre qui vous donnera des récompenses aléatoires. Ces récompenses sont généralement quelques armes de types différents qui sont à votre niveau actuel. Vous pouvez également obtenir des mods d’armure et de grenade. Les Golden Keys sont échangeables au Sanctuary 3, qui est votre principal hub dans Borderlands 3.

Collecter des clés d’or / récompenses

Une fois que vous entrez dans le jeu, vous vous demandez peut-être comment obtenir les clés. Eh bien, entrez dans un jeu, ouvrez le menu du jeu et appuyez sur Social. Vous devriez voir une icône d’enveloppe en haut, appuyez dessus pour accéder au menu Courrier. De là, vous devriez pouvoir récupérer toutes les clés d’or que vous avez obtenues!